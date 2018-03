Jihlava - Hokejisté Jihlavy porazili v pátém kole skupiny o umístění na 11. až 14. místě v extralize Mladou Boleslav 4:0 a před závěrečným kolem mají jistotu, že skončí třináctí. Dukla vstřelila dvě branky v přesilových hrách, jednu v oslabení a gólman Lars Volden udržel potřetí v sezoně čisté konto.

"Jsme rádi, že jsme zápas zvládli. Navíc s čistým kontem. Věřím, že výsledek a předvedená hra hráče nabudí, abychom tu část sezony, která nás čeká, zvládli," řekl trenér domácích František Zeman a poukázal na fakt, že Duklu čeká baráž.

Mladá Boleslav přijela do Jihlavy v hodně okleštěné sestavě, ale domácí zase trápí rozsáhlá marodka, takže na křídle třetího útoku se objevil obránce Půža.

V nezáživném zápase šla do vedení Dukla, když se v oslabení prosadil Skořepa a ukončil dlouhé jihlavské čekání na gól. Nováček soutěže neskóroval v předešlých dvou utkáních. V poslední minutě první třetiny mohl vedení zvýšit Žálčík, ale z dorážky přestřelil prázdnou branku hostů.

V 26. minutě mohli Středočeši srovnat po chybné rozehrávce domácích hráčů. Na Voldena jel osamocený Valský, ale trefil jen tyč. V 29. minutě se již Žálčík deváté branky v sezoně dočkal.

Jihlava byla střelecky aktivnější, třetí gól mohl přidat Čermák, který hned po buly tečoval Bryhnisveenovu střelu. Dvacetiletý Krofta, chytající v extralize poprvé, ale dokázal puk vyrazit. Domácí se však dalších branek přece jen dočkali, v úvodu třetí třetiny skóroval Straka a pak se v další přesilovce prosadil i obránce De la Rose.

Mladá Boleslav se v zápase trápila a i v početních výhodách působila bezradně. Ve třetí třetině hosté nevyužili ani krátkou přesilovku pět na tři. Poslední šanci utkání měl v 59. minutě Šidlík, trefil však jen tyč.

"Je hrozně těžké kluky motivovat do zápasů, ve kterých už o nic nejde. Pořád mi to ale nejde na rozum, protože já jako hráč bych nikdy nechtěl prohrát. Přístup některých našich jedinců k tomuto zápasu je víc než zarážející," zlobil se po utkání kouč hostů Viktor Ujčík. "Možná i proto naše sezona vypadá tak, jak vypadá," dodal.

Hlasy trenérů po utkání:

František Zeman (Jihlava): "Na utkání jsme se chystali a jsme rádi, že jsme ho zvládli. Navíc s čistým kontem. Věřím, že výsledek a předvedená hra hráče nabudí, abychom tu část sezony, která nás čeká, zvládli."

Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): "Výsledek hovoří za vše. Je hrozně těžké kluky motivovat do zápasů, ve kterých už o nic nejde. Pořád mi to ale nejde na rozum, protože já jako hráč bych nikdy nechtěl prohrát. Přístup některých našich jedinců k tomuto zápasu je víc než zarážející. Možná i proto naše sezona vypadá tak, jak vypadá. Někteří vypadají, že ani nechtějí vyhrát. Moc mě to mrzí. Tento výsledek je úplně zbytečný. Jihlava hrála slušně, gólman je podržel, ale my jsme měli předvést daleko větší zaujetí pro hru."

HC Dukla Jihlava - BK Mladá Boleslav 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávka: 9. Skořepa, 29. Žálčík (Anděl), 42. Straka (Diviš, De la Rose), 48. De la Rose. Rozhodčí: M. Sýkora, Hejduk - Rampír, D. Klouček. Vyloučení: 5:7. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 1018.

Sestavy:

Jihlava: Volden - De la Rose, Šidlík, Stříteský, Bryhnisveen, D. Kajínek, Váňa - P. Straka, Skořepa, Anděl - Čermák, Rys, Jiránek - Žálčík, Seman, Půža - Rabbit, Hamill, Diviš. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Mladá Boleslav: Krofta - Kurka, Kotvan, Eminger, Dlapa, Říha, Bernad - Valský, Nahodil, Orsava - Lenc, Klepiš, Pacovský - L. Pabiška, Urban, Volf. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.