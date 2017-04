Pardubice - Hokejisté vedoucí Jihlavy si v 6. kole baráže o extraligu připsali první porážku, na ledě Pardubic prohráli 1:3. Dukla ještě na začátku třetí třetiny vedla, ale Dynamo výsledek otočilo a zaznamenalo druhou tříbodovou výhru za sebou. V tabulce se přiblížilo Jihlavě na jediný bod.

Vyprodaná pardubická aréna sledovala od počátku opatrnou partii, které nechybělo nasazení, ale šancí bylo pomálu. K první možnosti se při přesilovce dostali domácí, jenže Rolinek před odkrytou klecí promáchl. Jihlava pak hrála dokonce proti třem a Říhova střela propadla Růžičkovi do branky. Chvíli nato mohl druhý gól přidat Seman, ale tentokrát si domácí gólman poradil. Tentýž hráč v závěru první části neproměnil samostatný únik.

Jihlava si nicméně aktivitu přenesla i do druhé třetiny a do poloviny zápasu byla jasně lepší. Růžička musel zlikvidovat střelu Hubáčka a pak také další Semanovu šanci při přesilovce Dukly. Domácí vrátilo do hry až Tomáškovo zakončení nad, které završilo dlouhé obléhání jihlavské branky.

Dukla se nikam nehnala a čekala na svoji šanci. Ta přišla s brejkem Březiny, který málem využil přílišné horlivosti pardubickým hráčů. S přibývajícím časem hráči obou týmů notně přitvrdili a k vidění byla celá řada rozmíšek a osobních střetů. Jeden z přestupků mohl v závěru druhé části potrestat Petr Sýkora, jenže v čisté gólovce přestřelil horní tyč.

Přesilovka vyšla domácím až na začátku třetí části. Ke kotouči se dostal mezi kruhy Nahodil a z otočky zamířil přesně k tyči. A ve 49. minutě Dynamo dokonalo obrat. Opět to bylo při přesilovce, jen tentokrát zblízka dorážel důrazný Schaus. Stejnou možnost dostali i Jihlavští, ale víc než Říhovu nepřesnou střelu nevyprodukovali. Závěr si Dukla zkomplikovala vlastním faulem a ve zbývajícím čase už zápas zvrátit nedokázala. Do prázdné klece zpečetil výhru Pardubic Ján Sýkora.

HC Dynamo Pardubice - HC Dukla Jihlava 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 43. Nahodil (P. Sýkora, Schaus), 49. Schaus (Rolinek), 60. J. Sýkora - 14. J. Říha (Šidlík). Rozhodčí: R. Svoboda, Šír - D. Jelínek, Pešek. Vyloučení: 10:8, navíc M. Beran (Pardubice) 10 min. Využití: 2:1. Diváci: 10.194 (vyprodáno).

Sestavy:

Pardubice: Martin Růžička - Schaus, Ščotka, Trončinský, Chaloupka, Ovčačík, Čáslava - P. Sýkora, Nahodil, Rolinek - J. Sýkora, Špirko, P. Hubáček - M. Beran, D. Tomášek, Bárta - Starý, T. Kaut, Panna. Trenéři: Holaň, P. Marek a Janecký.

Jihlava: M. Svoboda - J. Říha, D. Kajínek, Bilčík, Dundáček, Půža, Šidlík, Kaláb - Důras, J. Skořepa, Diviš - Jiránek, R. Hubáček, Anděl - Čachotský, F. Seman, A. Zeman - Danišovský, Březina, Jergl. Trenéři: Vlk, F. Zeman a Ujčík.