Pardubice - Hokejisté vedoucí Jihlavy si v 6. kole baráže o extraligu připsali první porážku, na ledě Pardubic prohráli 1:3. Dukla ještě na začátku třetí třetiny vedla, ale Dynamo výsledek otočilo a zaznamenalo druhou tříbodovou výhru za sebou. V tabulce se přiblížilo Jihlavě na jediný bod.

"Všechny týmy sbírají body, takže se nedá říct, jestli jsme na tom dobře, nebo špatně. Nechci to vůbec hodnotit. Důležité bude, abychom do dalšího zápasu nevstoupili lehkovážně, to by nás zase dostalo dolů," řekl kapitán Pardubic Tomáš Rolinek.

Vyprodaná pardubická aréna sledovala od počátku opatrnou partii, které nechybělo nasazení, ale šancí bylo pomálu. K první možnosti se při přesilovce dostali domácí, jenže Rolinek před odkrytou klecí promáchl. Jihlava pak hrála dokonce proti třem a Říhova střela propadla Růžičkovi do branky. Chvíli nato mohl druhý gól přidat Seman, ale tentokrát si domácí gólman poradil. Tentýž hráč v závěru první části neproměnil samostatný únik.

Jihlava si nicméně aktivitu přenesla i do druhé třetiny a do poloviny zápasu byla jasně lepší. Růžička musel zlikvidovat střelu Hubáčka a pak také další Semanovu šanci při přesilovce Dukly. Domácí vrátilo do hry až Tomáškovo zakončení nad, které završilo dlouhé obléhání jihlavské branky.

Dukla se nikam nehnala a čekala na svoji šanci. Ta přišla s brejkem Březiny, který málem využil přílišné horlivosti pardubických hráčů. S přibývajícím časem oba týmy notně přitvrdily a k vidění byla celá řada rozmíšek a osobních střetů. Jeden z přestupků mohl v závěru druhé části potrestat Petr Sýkora, jenže v čisté gólovce přestřelil.

Přesilovka vyšla domácím až na začátku třetí části. Ke kotouči se dostal mezi kruhy Nahodil a z otočky zamířil přesně k tyči. "Petr Sýkora mě překvapil přihrávkou. Čekal jsem, že bude střílet, ale najednou mi to přistálo mezi kruhy, tak jsem se snažil co nejrychleji zakončit a naštěstí to tam spadlo," řekl Lukáš Nahodil.

A ve 49. minutě Dynamo dokonalo obrat. Opět to bylo při přesilovce a autorem branky byl Rolinek. "Bylo důležité, že jsme se udrželi v pásmu a stříleli. Tomáš Rolinek si dobře počkal, položil si brankáře a pak ani nevím, jestli si to tam dali sami, nebo to dorazil Nicholas Schaus," uvedl Nahodil k situaci, po které byl nejprve gól připsaný Schausovi, ale v oficiálním zápisu došlo ke změně.

Stejnou možnost dostali i Jihlavští, ale víc než Říhovu nepřesnou střelu nevyprodukovali. Závěr si Dukla zkomplikovala vlastním faulem a ve zbývajícím čase už zápas zvrátit nedokázala. Do prázdné klece zpečetil výhru Pardubic Ján Sýkora.

"Nepředvedli jsme vůbec špatný výkon, o vítězi rozhodlo proměňování přesilových her. Přestože jsme se na ně ráno připravovali, tak domácí dokázali dvě využít. Navíc my jsme s našimi šancemi naložili tak, jak jsme naložili," řekl trenér hostů František Zeman.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Marek (Pardubice): "Celému týmu patří obrovské poděkování za bojovnost a nasazení, Jihlava byla velmi těžký soupeř. Poděkování patří také fanouškům, kteří pro nás dnes byli tím rozdílovým hráčem, jejich energie nás hnala za vítězstvím. Do zápasu jsme vstoupili trošku přemotivovaní, hráče svazovala zodpovědnost, ale potřebovali jsme potvrdit výhru z Budějovic a to se podařilo."

František Zeman (Jihlava): "Nepředvedli jsme vůbec špatný výkon, o vítězi rozhodlo proměňování přesilových her. Přestože jsme se na ně ráno připravovali, tak domácí dokázali dvě využít. Navíc my jsme s našimi šancemi naložili tak, jak jsme naložili. Za stavu 1:0 jsme měli dvě vyložené šance, které jsme neproměnili, a to byl odrazový můstek pro domácí, kteří se pak přesilovkami dostali do vedení."

HC Dynamo Pardubice - HC Dukla Jihlava 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 43. Nahodil (P. Sýkora, Schaus), 49. Schaus (Rolinek), 60. J. Sýkora - 14. J. Říha (Šidlík). Rozhodčí: R. Svoboda, Šír - D. Jelínek, Pešek. Vyloučení: 10:8, navíc M. Beran (Pardubice) 10 min. Využití: 2:1. Diváci: 10.194 (vyprodáno).

Sestavy:

Pardubice: Martin Růžička - Schaus, Ščotka, Trončinský, Chaloupka, Ovčačík, Čáslava - P. Sýkora, Nahodil, Rolinek - J. Sýkora, Špirko, P. Hubáček - M. Beran, D. Tomášek, Bárta - Starý, T. Kaut, Panna. Trenéři: Holaň, P. Marek a Janecký.

Jihlava: M. Svoboda - J. Říha, D. Kajínek, Bilčík, Dundáček, Půža, Šidlík, Kaláb - Důras, J. Skořepa, Diviš - Jiránek, R. Hubáček, Anděl - Čachotský, F. Seman, A. Zeman - Danišovský, Březina, Jergl. Trenéři: Vlk, F. Zeman a Ujčík.