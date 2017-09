Jihlava - Hokejisté Jihlavy porazili v 5. kole extraligy Zlín těsně 3:2. Dukla po návratu mezi domácí elitu dosáhla na svou první tříbodovou výhru, když dokázala v závěru otočit zápas ze stavu 0:2. V čase 58:11 rozhodl útočník Lukáš Anděl. Berani po úvodní výhře na ledě Vítkovic nebodovali již počtvrté za sebou.

Na Horáckém zimním stadionu se poprvé měnilo skóre v šesté minutě, když po chybě domácí obrany se do samostatného nájezdu dostal Okál a střelou z bekhendu mezi betony brankáře Škarka poslal hosty do vedení.

Zlín, který naposledy bodoval v prvním kole, kdy uzmul dva body na ledě Vítkovic, se gólově prosadil z vůbec první střely na soupeřovu branku. Jenže to bylo na dlouhé minuty všechno. I proto, že Berani v Jihlavě praktikovali styl hry, se kterým zatím v předchozích čtyřech kolech na své soupeře vždy vyrukovala Dukla.

Jenže domácí jakoby nevěděli, co s defenzivním stylem soupeře, jenž navíc spoléhal na rychlé brejky, dělat. Svěřenci trenéra Petra Vlka se dvě třetiny trápili. Dukle se nedařilo ani v početní převaze, kdy prakticky ani jednou ze čtyř pokusů vážněji neohrozila Kašíkovu branku.

Jak si počínat s nabídnutou přesilovkou ukázal Zlín Jihlavě v 27. minutě: Ondráček vypálil od modré čáry, jeho střelu před Škarkem tečoval Řezníček a bylo to 0:2. V závěru druhé třetiny se zbytečně nechal vyloučit za krosček v přerušené hře nejtrestanější hráč soutěže Roberts Bukarts a v kombinaci s dalšími vyloučeními hrála Jihlava víc než minutu přesilovku pět na tři, ale Čachotský trefil jen tyč hostující branky. Zbývající pokusy dokázal zpacifikovat Kašík.

Výhodu dvojnásobné přesilovky dostala Dukla zanedlouho ještě jednou. A tu už využít dokázala, když se tečovanou střelou prosadil domácí kapitán Čachotský. Vstřelenou brankou Jihlava ožila. V končící 56. minutě vyrovnal Seman a 109 vteřin před koncem základní hrací doby dovršil parádní obrat Jihlavy střelou nad lapačku Anděl. Hosté pak ještě zkusili hru bez brankáře, ale Jihlava už cenné vítězství udržela.

Hlasy trenérů po utkání:

František Zeman (Jihlava): "Chci poděkovat týmu, protože ukázal neskutečnou vůli po vítězství. I za stavu 0:2 neskládali hráči zbraně a šli za výhrou. Odměna v podobě prvních třech bodů patří nám. Zlín nás nepřekvapil. Hráli jsme velice dobře. Bohužel v prvních dvou třetinách Zlín trestal naše chyby, kdežto my jejich nikoliv. Vůle po vítězství byla ale z naší strany větší, proto zůstávají tři body tady a Zlín odjíždí s prázdnou."

Robert Svoboda (Zlín): "Těžko se mi to hodnotí, protože se nám stala stejná věc jako v Liberci, kde jsme také ztratili dobře rozehraný zápas. Je to neomluvitelné. Pokud nezlepšíme disciplínu, těžko takovéto zápasy budeme zvládat. Stojí nás to strašně moc sil a bodový zisk z takového utkání je nulový. Vstup do utkání jsme měli dobrý. Třetí vítězný gól přišel po hrubé chybě při střídání, domácím jsme ho darovali."

HC Dukla Jihlava - Aukro Berani Zlín 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 48. Čachotský (Suchánek, De la Rose) 56. F. Seman (De la Rose, Čachotský), 59. Anděl (Suchánek) - 6. Okál (Ferenc, O. Horák), 27. Řezníček (J. Ondráček, Matějíček). Rozhodčí: Kubičík, Šír - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 3:9, navíc Rihards Bukarts (Zlín) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 4896.

Jihlava: Škarek - De la Rose, Suchánek, Šidlík, Bryhnisveen, J. Zdráhal, D. Kajínek, Váňa - Macík, Skořepa, Jiránek - Čachotský, F. Seman, Rys - Žálčík, M. Hlinka, Anděl - Protasenja, R. Hubáček, Diviš. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Zlín: Kašík - Matějíček, Řezníček, Ferenc, Freibergs, Žižka, Padrnos, O. Horák - Okál, D. Šťastný, Kubiš - Roberts Bukarts, Honejsek, Rihards Bukarts - J. Ondráček, P. Sedláček, O. Veselý - Popelka, Matouš Kratochvíl, Illo. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.