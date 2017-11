Jihlava - Hokejisté poslední Jihlavy podlehli ve 24. kole extraligy Liberci 0:2 a prohráli doma už počtvrté za sebou. Po celkově páté porážce z posledních šesti duelů se ztráta nováčka na dně tabulky zvýšila už na pět bodů. Bílí Tygři naopak vyhráli pátý ze šesti duelů a odsunuli do pozice nejhoršího týmu z venkovních zápasů právě Duklu. První čisté konto ve čtvrtém duelu za Liberec si připsal gólman Jaroslav Janus.

"Odehráli jsme velmi organizovaný a bojovný zápas. Základ tomu dali starší zkušení hráči, kteří hráli jednoduchý a účelný hokej. Podpořil to všechno výborným výkonem gólman Janus. Domácí byli aktivní, snažili se tlačit do brány, ale my jsme organizovanou hrou zápas zaslouženě zvládli," řekl po utkání trenér Liberce Filip Pešán.

Liberec od úvodu utkání ukazoval, že je v současné době formě. Už v sedmé minutě šli totiž Severočeši do vedení, když z mezikruží propálil Škarka Jelínek a připsal si sedmý gól v sezoně. Domácí, kterým v sestavě chyběli zranění Bryhnisveen a Hlinka, sice reklamovali ofsajd, ale marně.

Dukla se trápila. Zmar podtrhla v přesilovce, kdy nedokázala ohrozit Janusovu branku. Naopak mohla inkasovat, ale Jelínek se střelou na Škarkovu lapačku při sólu dva na jednoho neuspěl.

Ve 23. minutě unikal Kubalík, ale neměl dostatečnou rychlost, pak prověřil Januse Jiránek. Liberečtí zvýšili náskok ve 29. minutě, který se dostal před Kajínka, a přestože byl faulovaný, tak pod Škarkovým betonem dokázal protlačit puk za brankovou čáru. Další šance měli Bakoš s Bulířem. Jihlava se pak neprosadila při Redenbachově trestu.

Na přelomu druhé a třetí třetiny se domácí odolali při Ulrychově trestu. Pak se musel po faulech Suchánka a Skořepy dvakrát bránit v oslabení Dukla. Sama ale nedokázala vykřesat naději ani při Ševcově trestu. Podruhé za sebou a celkově posedmé v sezoně nedokázala v utkání skórovat a na vstřelený gól čeká už 121 minut a 35 vteřin.

"Na gól se šíleně nadřeme. Z posledních tří zápasů jsme dali jen jednu branku. Soupeři přitom darujeme šanci vlastní chybou. Tak zkušeným tým, jakým Liberec je, toho dokázal využít," prohlásil asistent trenéra Jihlavy František Zeman.

Hlasy trenérů po utkání:

František Zeman (Jihlava): "Zápas se mi hodnotí strašně těžce. Na gól se šíleně nadřeme. Z posledních tří zápasů jsme dali jen jednu branku. Soupeři přitom darujeme šanci vlastní chybou. Tak zkušeným tým, jakým Liberec je, toho dokázal využít. I když jsme si pak vypracovali nějaké šance, tak nám puky létají dva tři centimetry vedle tyče. Zkrátka to štěstí se k nám nyní otočilo zády. Nic jiného než tvrdá práce na tréninku nás z této menší krize nedostane. Hráči to potřebují dostat pod kůži, jak se říká. Věřím, že síla a morálka našeho mužstva je taková, že se to už v příštím zápase otočí."

Filip Pešán (Liberec): "Odehráli jsme velmi organizovaný a bojovný zápas. Základ tomu dali starší zkušení hráči, kteří hráli jednoduchý a účelný hokej. Podpořil to všechno výborným výkonem gólman Janus. Domácí byli aktivní, snažili se tlačit do brány, ale my jsme organizovanou hrou zápas zaslouženě zvládli. Jsem rád, že jsme k tomu zápasu přistoupili extrémně zodpovědně. Proti Jihlavě jsme hráli poprvé, ale věděli jsme, do čeho jdeme. Domácí hrají extrémně aktivní hokej, který je velmi nepříjemný jak doma, tak i venku. Pečlivě jsme se na zápas připravovali a jsem rád, že jsme uspěli. Cením si situace před naším druhým gólem, kdy Honza Ordoš ustál souboj. To je přesně to, k čemu hráče nabádáme, aby ustáli, co ustát mohou. Honza je přesně typ hráče, který jen tak nespadne."

HC Dukla Jihlava - Bílí Tygři Liberec 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. P. Jelínek (J. Vlach), 29. Ordoš (Redenbach). Rozhodčí: Hribik, R. Svoboda - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:3, navíc F. Seman (Jihlava) 10 min. Bez využití. Diváci: 3692.

Sestavy:

Jihlava: Škarek - De la Rose, Suchánek, Stříteský, D. Kajínek, Šidlík, Ulrych, Váňa - T. Kubalík, Skořepa, Jiránek - Čachotský, A. Zeman, M. Čermák - Žálčík, F. Seman, Anděl - Diviš, R. Hubáček, Rys. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Liberec: Janus - Havlín, Ševc, Jánošík, Šmíd, Kolmann, Derner, Pyrochta - Jašek, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Bulíř, M. Kvapil - Bartovič, Redenbach, Ordoš - J. Stránský, Lakatoš, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.