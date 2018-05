Jihlava - Fotbalisté Jihlavy jsou po Brnu druhým sestupujícím týmem. V posledním 30. kole prohráli v záchranářském duelu s Karvinou 0:2 a po šesti sezonách prvoligovou scénu opouští. Výhru zajistili Karviná střídající Jan Kalabiška a v nastavení přidal druhý gól z penalty Tomáš Wágner. Jihlava z posledních pěti zápasů ani jeden nevyhrála. Karvinou vedl Lubomír Vlk, který v trenérské roli teprve ve čtvrtek nahradil Josefa Muchu.

"Vítězství bylo zasloužené. Byť kolikrát lepší mužstvo nevyhrává. Cítím velkou radost. Je to jedna z mých největších euforií, které jsem ve fotbale zažil. Chtěl bych hráčům poděkovat za fantastický výkon, protože na nich ležela po nezdarech deka. Věděl jsem, že za dva dny hráče nezměním. Do hlavy jsme jim ale vtloukali, že mají na to v Jihlavě vyhrát. Důležitá byla psychika," uvedl trenér Karviné Vlk.

Jihlava vsadila na opatrný fotbal, který provázela i nervozita doplněná nepřesnostmi při zakládání akcí. Naopak Karviná, které dávala naději na záchranu jedině výhra, působila od úvodních minut aktivním dojmem. Z územní převahy si po chybách v defenzivě soupeře vypracovala i střelecké příležitosti.

Nejvíce problémů měli jihlavští stopeři s důrazným Wágnerem, kterému v zakončení chyběla přesnost. Jeho pokusy buď mířily mimo tyče nebo přímo do náruče brankáře Rakovana. Největší šanci na otevření skóre měl ve 24. minutě Budínský, jehož střela z trestného kopu se odrazila od tyče.

Z herního útlumu se Vysočina probrala až v závěru poločasu. Nejprve po Fulnekově centru Ljovinovu slabou ránu brankář Berkovec chytil a vzápětí se dostal za karvinské obránce nejlepší střelec Jihlavy Ikaunieks, jehož tvrdá rána mířila jen do boční tyče. Na druhé straně Čoličovu dělovku Rakovan vyrazil.

Po změně stran pokračovala Karviná v ofenzivní hře. Ve 49. minutě Eismann z trestného kopu přestřelil branku. Jihlava spoléhala pouze na protiútoky, v 54. minutě Ikaunieks přehodil brankáře Berkovce, jeho lobu však chyběla přesnost.

Po hodině hry se v karvinské sestavě objevil místo Štěpanovského Kalabiška, který výrazně oživil hru. Po pěti minutách pobytu na trávníku založil útočnou akci, kterou sám stačil po centru z levé strany zakončit brankou.

"Už před zápasem jsem si říkal, že bychom měli dnes konečně vyhrát. Dlouho se nám to nepodařilo. Trenér Vlk vymyslel dobrou taktiku. I s tím, že mě nasadí do hry až ve druhém poločase, kdy už bude soupeř unaven. Jsem rád, že to vyšlo," řekl po zápase Kalabiška, který v 72. minutě našel přihrávkou za obránce nabíhajícího Letiče, jenž ve vyložené šanci netrefil branku.

"Bez vstřelené branky se nedá vyhrát. Bohužel jsme i dva góly dostali. Mělo se hrát na remízu, což nám nevyšlo. Projevila se kvalita v zakončení, která na naší straně nebyla v posledních zápasech v pořádku," posteskl si trenér Jihlavy Martin Svědík.

Jihlava v závěru vsadila na zoufalý nápor, který jí už ale vyrovnání nepřinesl. Naopak v nastavení po faulu Ljovina přidal druhý gól z penalty Wágner. Po extralize hokeje tak Jihlava opustila i první fotbalovou ligu.

"Nemyslím si, že by na nás dolehla tíha zápasu. Neproměnil jsme ale šance. Potom nás Karviná potrestala. Přitom jsme po výhře v Liberci čtyři kola před koncem už věřili, že se zachráníme. Nyní jsme obrovsky zklamáni," posteskl si stoper Jihlavy David Štěpánek.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Jihlavy): "Bez vstřelené branky se nedá vyhrát. Bohužel jsme i dva góly dostali. Mělo se hrát na remízu, což nám nevyšlo. Vypracovali jsme si čtyři šance a neproměnili jsme je. Stejný obraz měla naše hra se Spartou, kdy jsme v závěru dostali gól a ztratili bod. Projevila se kvalita v zakončení, která na naší straně nebyla v posledních zápasech v pořádku. Celé jaro, až na dva zápasy s Jabloncem a Baníkem, nám fungovala defenziva velice dobře. Nedokázali jsme ale dát více než jeden gól. Bohužel dnes jsme si nechali dát velmi laciný a hloupý gól. Pro mě je sestup obrovským zklamání. Nyní nejsem schopen nějakého racionálního uvažování co a jak. Emoce jsou stále ve mně."

Lubomír Vlk (trenér Karviné): "Vítězství bylo zasloužené. Byť kolikrát lepší mužstvo nevyhrává. Cítím velkou radost. Je to jedna z mých největších euforií, které jsem ve fotbale zažil. Chtěl bych hráčům poděkovat za fantastický výkon, protože na nich ležela po nezdarech deka. Věděl jsem, že za dva dny hráče nezměním. Do hlavy jsme jim ale vtloukali, že mají na to v Jihlavě vyhrát. Důležitá byla psychika. Budinský i Kalabiška jsou výborní fotbalisté. Ale když nefunguje hlava, tak ani nefungují nohy. Předpokládali jsme, že bude v začátku utkání opatrné a budou rozhodovat chyby. A také kdo dá první gól. Proto jsme na začátku zápasu nasadili hráče, kteří lépe brání. S tím, že Kalabiška přijde do hry později a prosadí se. Což se povedlo. Taktický záměr se nám podařil."

Vysočina Jihlava - MFK Karviná 0:2 (0:0)

Branky: 66. Kalabiška, 90.+3 Wágner z pen. Rozhodčí: Příhoda - Paták, Arnošt. ŽK: Schumacher, Ljovin, Štěpánek - Čolič. ČK: 90.+3 Ljovin. Diváci: 3453.

Sestavy:

Jihlava: Rakovan - Tlustý (77. Klíma), Štěpánek, Buchta, Schumacher (86. Opluštil) - Mara, Ljovin - Fulnek, Dvořák, Zoubele (54. Keresteš) - Ikaunieks. Trenér: Svědík.

Karviná: Berkovec - Čolič, Dreksa, Janečka, Eismann - Panák, Šisler (24. Weber) - Štepanovský (61. Kalabiška), Budínský (84. Štěrba), Letič - Wágner. Trenér: Vlk.