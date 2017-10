Praha - Hokejisté Jihlavy porazili v předehrávce 15. kola extraligy Spartu 4:2. Pražané vedli, ale nakonec přišli o šňůru tří výher bez ztráty bodu, neboť Dukla udeřila čtyřikrát mezi 34. a 45. minutou. Gól a asistenci si v dresu domácích, kteří okusili výhru po sérii tří zápasů bez bodového zisku, připsal útočník Tomáš Jiránek.

Dukla do zápasu vstoupila tlakem, který ale v páté minutě uťal vedoucí brankou hostující Klimek, který využil nepřesnosti v jihlavské rozehrávce, nabruslil si před Škarka a překonal ho střelou mezi betony. Útočník Pražanů tak přerušil sérii prvních třetin bez gólů. V zápasech Jihlavy padl gól v úvodní části hry poprvé po šesti zápasech.

Vedoucí gól Pražany uklidnil. Dukle se nedařilo vymanit z tlaku favorita ani v početní výhodě. Pět minut před přestávkou mohl zvýšit vedení Sparty Pech, ale před prázdnou brankou nedokázal zkrotit poskakující puk.

Jihlava mohla vyrovnat v 26. minutě, ale Anděl střelou z mezikruží orazítkoval jen tyč za zády gólmana Honzíka. Změnu stavu nepřinesla ani přes půl minuty trvající přesilovka pět na tři, která z pohledu Dukly skončila málem ještě inkasovaným gólem. Domácí obrana zapomněla na z trestné lavice vracejícího se Říčku, který ale samostatný únik od modré čáry neproměnil. Jeho záměr s kličkou do bekhendu Škarek přečetl.

Dukla dokázala vyrovnat z nahodilé příležitosti na konci 34. minuty: Hlinka zavezl puk do pásma, z prostoru mezi kruhy vystřelil a vymetl levý horní růžek sparťanské branky. Nerozhodné skóre vydrželo jen tři a půl minuty. Hrubku v rozehrávce obránce Šidlíka potrestal v 38. minutě Smejkal, který po přihrávce Reichenberga udělal kličku Škarkovi a vrátil Spartě těsné vedení.

Jenže Jihlava nesložila zbraně. Už 29 vteřin po inkasované brance dokázala znovu srovnat, aby 40 vteřin před koncem druhé třetiny Skořepa po Suchánkově přihrávce dokonal obrat a poslal Duklu poprvé do vedení.

Sparta do třetí třetiny poslala místo Honzíka do branky Aittokallia, který ale inkasoval po necelých pěti minutách třetí třetiny, protože po souhře s Kubalíkem do prázdné brány zakončoval Jiránek.

Pražané poté nevyužili ani jednu ze dvou přesilovek a bylo jasné, že skončí jejich série ve vzájemných soubojích - v Jihlavě ztratila body poprvé po více než 19 letech. V předchozích osmi zápasech s Duklou nepřenechala soupeři ani bod.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Vlk (Jihlava): "První třetina z naší strany nebyla dobrá. Zaprvé jsme dostali branku po nedorozumění mezi obránci a zadruhé nebyl v naší hře pohyb a návaznosti na něj. Vyrovnávací gól nám sice trošičku pomohl, ale po další chybě jsme Spartu pustili znovu do vedení. Poté už to ale z naší strany bylo velice dobře odehrané a vítězství jsme si zasloužili. Při vyrovnání na 2:2 musím vyzdvihnout Tomáše Jiránka, který ve dvou soubojích s hráči soupeře vybojoval kotouč a z toho ta branka pramenila. Tohle kluky nakoplo, protože viděli, že taková věc může pomoci k úspěchu."

Jiří Kalous (Sparta): "Utkání jsme nezvládli a hodně nás to mrzí. Přitom jsme do něj docela dobře vstoupili a vedli jsme 1:0, ale je škoda, že jsme nepřidali v první třetině o branku nebo o dvě víc, protože šance jsme na to měli. V druhé třetině nás srazily hrubé individuální chyby, čehož soupeř využil a dostal se do vedení, které jsme my už nedokázali dotáhnout. Odjíždíme s prázdnou. Jedním z klíčových momentů mohlo být, že jsme nedokázali udržet vedení 2:1 do konce třetiny. Domácí si forčekinkem vynutili naše chyby, které dokázali proměnit."

HC Dukla Jihlava - HC Sparta Praha 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 34. M. Hlinka (Anděl), 38. De la Rose (Jiránek), 40. Skořepa (Suchánek), 45. Jiránek (T. Kubalík) - 5. Klimek, 38. Smejkal (Reichenberg). Rozhodčí: Šír, Mrkva - Lederer, V. Hanzlík. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 5034.

Jihlava: Škarek - De la Rose, Suchánek, Bryhnisveen, J. Zdráhal, Šidlík, Ulrych, Váňa - T. Kubalík, Skořepa, Jiránek - Čachotský, F. Seman, Rys - Žalčík, M. Hlinka, Anděl - Macík, R. Hubáček, Diviš. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Sparta Praha: Honzík (41. Aittokallio) - Tomáš Dvořák, T. Pavelka, Kalina, J. Mikuš, Zámorský, Piskáček - Forman, Pech, Saponari - Smejkal, J. Hlinka, Klimek - Uher, P. Vrána, Říčka - A. Kudrna, Reichenberg, Kumstát. Trenéři: Kalous a J. Nedvěd.

Tabulka:

1. Plzeň 14 7 3 3 1 60:31 30 2. Brno 14 8 2 2 2 54:34 30 3. Třinec 14 8 1 2 3 44:32 28 4. Hradec Králové 14 8 1 1 4 33:24 27 5. Sparta Praha 15 7 1 0 7 40:42 23 6. Vítkovice 15 5 2 2 6 43:38 21 7. Mladá Boleslav 14 6 0 3 5 33:30 21 8. Chomutov 14 5 2 2 5 36:37 21 9. Olomouc 15 4 3 2 6 35:45 20 10. Zlín 14 4 3 1 6 35:38 19 11. Jihlava 14 4 1 2 7 34:41 16 12. Liberec 13 5 0 0 8 23:41 15 13. Pardubice 14 4 1 1 8 30:49 15 14. Litvínov 14 2 2 1 9 22:40 11