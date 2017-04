České Budějovice - Hokejisté Jihlavy zvítězili v Českých Budějovicích v 10. kole baráže o extraligu 3:2. Jihočeši se vrátili do hry o body, když z 0:2 dokázali ještě před druhou přestávkou vyrovnat. Rozhodující gól ale vstřelil v 51. minutě Josef Skořepa.

Jihlava svého dnešního soupeře porazila ve všech osmi zápasech v sezoně, jen jednou byl přitom rozdíl ve skóre více než jednogólový. Slavný klub se tak výrazně přiblížil postupu do nejvyšší soutěže. Dvě kola před koncem má na Pardubice a Karlovy Vary pětibodový náskok. A otočka Energie na ledě Dynama z 0:1 na 2:1 připravila Duklu o možnost slavit již dnes. "Na extraligu ještě nemyslíme. Pořád chybí dva zápasy a my je chceme vyhrát," uvedl po zápase Skořepa.

České Budějovice musely první kritickou situaci řešit v sedmé minutě. V krátkém rozmezí poslali rozhodčí tři hráče Jihočechů na trestnou lavici. Dvouminutový trest postupně dostali Chovan, Čermák a Pavlin. Jihlava tak měla více než tříminutovou výhodu hry pěti proti třem. Tu také v osmé minutě využil Kajínek, jenž prostřelil Kváču.

Domácí se pak sice tlačili před branku Jihlavy, ale žádnou ze svých příležitostí do konce první části nevyužili. Tu největší měl asi Hřebejk, ale jeho pokus skončil na tyči. "Zápasy s Jihlavou jsou pokaždé stejný. My se snažíme, tlačíme se do brány a oni nám ujedou a dají nám gól," uvedl zklamaně českobudějovický útočník Tomáš Nouza.

Začátek druhé třetiny se však více povedl Jihlavě. Hosté opět využili početní výhodu, při níž se prosadil Seman a poslal svůj tým již do dvoubrankového vedení. Českobudějovičtí ale dokázali po chvilce reagovat, když se při signalizovaném vyloučení prosadil ranou obránce Mucha.

Jihočeši navíc měli v polovině druhé třetině při vyloučení Šidlíka čtyřminutovou výhodu přesilovky. Gólově ji nevyužili, Chovan dobrou ranou zazvonil znovu na brankovou konstrukci za zády gólmana Svobody. Přesto domácí dokázali před třetí částí srovnat, když z takřka nulového úhlu prostřelil Svobodu precizně přesnou střelou Nouza.

Ve třetím dějství nechtěl žádný z týmů udělat chybu. Jednu z mála šancí, které byly k vidění, však využil po brejku jihlavský útočník Skořepa a zajistil svému týmu obrovsky cenný tříbodový zisk. "Budeme bojovat; když oba zbývající zápasy vyhrajeme, můžeme pořád ještě postoupit," připomněl Nouza.

Hlasy trenérů po utkání:

Antonín Stavjaňa (České Budějovice): "Trápíme se s koncovkou. Jihlava hraje staženou obranu se zahuštěným středem před brankářem. Chyběl nám snajpr, který by to od modré čáry prostřelil. Jihlavští hráli obětavě a zblokovali spoustu střel."

František Zeman (Jihlava): "Věděli jsme, že nás tady dneska čeká horká půda, což se potvrdilo. Ale připravili jsme se na utkání a jeli jsme sem s tím, že chceme nějaké body urvat. Podařilo se nám to a odjíždíme odtud spokojení."

Motor České Budějovice - HC Dukla Jihlava 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 25. Mucha (Babka, Vak), 38. Nouza (F. Vlček) - 8. Kajínek (Důras, J. Skořepa), 21. F. Seman (A. Zeman), 51. J. Skořepa (Jiránek, Šidlík). Rozhodčí: Hribik, R. Svoboda - D. Jelínek, Komárek. Vyloučení: 7:9, navíc M. Heřman a M. Čermák (oba České Budějovice) oba 10 min. Využití: 0:2. Diváci: 6421.

Sestavy:

České Budějovice: Kváča - F. Novák, Fillman, Pýcha, Pavlin, Mucha, Suchánek - M. Čermák, Pajič, Chovan - M. Heřman, F. Vlček, Nouza - Rob, Vak, Hřebejk - Dostálek, Babka, Šulek. Trenéři: Stavjaňa, Štrba a R. Turek.

Jihlava: M. Svoboda - J. Říha, Dundáček, Szathmáry, Šidlík, Půža, D. Kajínek, Kaláb - Jiránek, J. Skořepa, Anděl - Čachotský, F. Seman, A. Zeman - Důras, R. Hubáček, Diviš - D. Čermák, Březina, Jícha. Trenéři: Vlk a F. Zeman.