Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova podlehli ve 4. kole baráže o extraligu doma Jihlavě 2:4 a prohráli s Duklou stejně jako v neděli na Vysočině (1:4). Domácí Verva sice smazala v úvodu třetí třetiny dvoubrankovou ztrátu, ale v 46. minutě dal v přesilové hře vítězný gól jihlavský kapitán Tomáš Čachotský a výhru hostů pojistil Filip Seman. Dukla tak vládne tabulce o čtyři body před Litvínovem.

Severočeši nasadili do utkání uzdraveného obránce Jiřího Hunkese, který v černožlutém dresu nastoupil naposledy 14. ledna. "Byla to dlouhá pauza. Nebylo to úplně jednoduché, ale nehrálo se mi špatně. Doufám, že to bude lepší a lepší. Měl jsme hodně střel, příště musím dát i nějakou branku. Zdravotně jsem už v pořádku," řekl Hunkes.

Úvod utkání patřil aktivnímu domácímu týmu. Hübl švihem vypálil od modré čáry, ale Škarek lapačkou zakročil. Poté navrátilec Hunkes napálil pouze brankovou konstrukci. Další střela od modré čáry od Sörvika už putovala za brankovou čáru, ale hostující obránce Bryhnisveen odvrátil puk zpátky pod Škarka.

Poté se osmělili i hosté. Čachotský prokličkoval až před Petráska, který ale šanci zlikvidoval. V sedmé minutě chyboval na útočné modré čáře Sörvik a Anděl dokázal sólový únik využít, když bekhendovým blafákem poslal kotouč pod Petráskovým tělem.

Za necelé dvě minuty se Dukla radovala znovu, když Kajínek zamířil v přesilové hře zápěstím přesně. Domácí vrhli všechny síly do útoku, ale branku se jim v závěru první části vstřelit nepodařilo.

I v úvodu druhé třetiny byli Litvínovští aktivnější, šance na snížení však promarnili Gerhát, Černý i Hunkes, jejichž pokusy zneškodnil Škarek. V 31. minutě vyslal na hostujícího brankáře dělovku Válek, ale jihlavský brankář opět svůj tým podržel. Jihlavští se usídlili v útočné třetině až v závěru třetiny, třetí branku však vstřelit nedokázali.

Už po 13 vteřinách závěrečné třetiny se prosadil ranou z levého křídla Jurčík, který se z pozice za levým kruhem trefil přesně k protější tyči a snížil na rozdíl jediné branky. V další šanci Lukeš oklamal obránce a puk po jeho akci jen těsně minul pravou tyč. V 43. minutě se domácí kapitán Trávníček v oslabení dostal do úniku a blafákem do bekhendu vyrovnal.

O tři minuty později ale opět udeřila Jihlava. Při Hunkesově vyloučení se Čachotský uvolnil na levém kruhu a střelou zápěstím zamířil přesně. "Bylo tam hodně emocí. Je vidět, že jde o hodně, každý tým nechá na ledě všechno. Jsem rád, že jsme díky mé brance získali tři body, ale je jedno, kdo tu branku dá. Hlavní je vítězství. Jsme sice první, za to jsme rádi, ale jsme pouze v jedné třetině. Bude to ještě hodně dlouhá a těžká soutěž," prohlásil Čachotský.

V 54. minutě sebral Mikúšovi puk ve středním pásmu Seman a z levého kruhu pojistil výhru hostů. "Zápas jsme ztratili v oslabení. Chodíme pořád na trestnou lavici. Nesmíme soupeřům darovat přesilové hry. Jsou to zbytečné fauly - podražení, hákování. Nevím, jestli je to z přemíry snahy, ale musíme se toho vyvarovat," uvedl litvínovský útočník Ondřej Jurčík.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Nejsme spokojeni. Potřebovali jsme vítězství. Hosté lépe vstoupili do utkání, nám se podařilo vyrovnat, ale Jihlava poté dokázala využít přesilovou hru a má tři body."

Petr Vlk (Jihlava): "My jsme samozřejmě spokojeni, že si odvážíme tři body. Bylo to nesmírně těžké utkání. Jak psychicky, tak fyzicky. Vstoupili jsme do utkání výborně, potom jsme měli drobný výpadek, ale kluci se s tím popasovali. Kluci byli odolní, odvážní a silní a zaslouženě jsme vyhráli."

HC Verva Litvínov - HC Dukla Jihlava 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 41. Jurčík (F. Lukeš, Hunkes), 43. Trávníček (Gerhát) - 7. Anděl (Žálčík), 9. D. Kajínek (A. Zeman, Čachotský), 46. Čachotský (D. Kajínek), 54. F. Seman. Rozhodčí: Hodek, Úlehla - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 8:7. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 4754.

Sestavy:

Litvínov: Petrásek - Sörvik, Baránek, Iberer, Hunkes, Frolo, Z. Sklenička - Gerhát, J. Mikúš, J. Černý - Matoušek, Řehoř, Trávníček - Jánský, V. Hübl, F. Lukeš - M. Hanzl, Válek, Jurčík. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský.

Jihlava: Škarek - De la Rose, Suchánek, Půža, Bryhnisveen, D. Kajínek, Váňa, Šidlík - P. Straka, Hamill, Diviš - Čachotský, A. Zeman, Jiránek - Žálčík, M. Hlinka, Anděl - Rabbit, R. Hubáček, F. Seman. Trenéři: Vlk a F. Zeman.