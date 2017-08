Jihlava - Fotbalisté Jihlavy hráli ve druhém ligovém kole se Slováckem nerozhodně 0:0 a připsali si první bod pod vedením nového trenéra Ivana Kopeckého. Hosté i podruhé v novém ročníku získali jeden bod, když navázali na remízu 1:1 s Jabloncem.

Jako první v Jihlavě zahrozilo po čtvrthodině Slovácko, když střelu Havlíka vytlačil konečky prstů nad břevno gólman Rakovan. Pro hosty šlo o první střelu na branku, kterou ukončili převahu Vysočiny. Domácí se ale z nadějných příležitostí nijak výrazně prosadit nedokázali.

Blízko úvodní branky byl Nový, ale jeho střelu na brankové čáře dokázal vykopnou hostující obránce Hoffmann. Poté se dostalo ke slovu i Slovácko, ale obrana Vysočiny závar ve vápně vyřešila rázným odkopem. Víc šancí první půle nenabídla, protože oba celky se zaměřily především na obranu a v rozehrávce se trápily.

Také úvodní příležitost ve druhém poločase patřila Slovácku, ale Navrátilova střela v 68. minutě byla zblokována. Chvíli na to se dobré šanci objevil domácí Ikaunieks, ale jeho pokus Heča chytil. Když si pak hostující brankář poradil v nastavení i se střelou Daníčka, skončil třetí vzájemný zápas za sebou remízou. V minulé sezoně spolu Jihlava se Slováckem hrály 0:0 a 1:1.

Hlasy po utkání

Ivan Kopecký (trenér Jihlavy): "Jsme zklamaní, že jsme nezískali tři body. Prvních dvacet minut jsme měli dobrý vstup, ale bohužel jsme to nedokázali přetavit v gól. Pak nás hosté dokázali zatlačit. Druhý poločas byl z naší strany takový rozháraný. V závěru měl soupeř dvě takové pološance pramenící z naší nedůslednosti. Mrzí mě, že jsme nedokázali vstřelit branku. Je to už druhý zápas. Chyběla nám mezihra. Je to o sebedůvěře. Chtěl bych vidět, co by se stalo, kdybychom dokázali dát branku. Je to takové udřené. V Karviné jsme také hráli dobře prvních dvacet minut. Po dvou kolech jsme chtěli mít tři body, ale když nedáte branku, těžko můžete chtít vyhrát."

Stanislav Levý (trenér Slovácka): "Až na začátečních pár minut, kdy jsme se nechali zaskočit dvěma situacemi na začátku, tak jsme utkání kontrolovali. Soupeř čekal na naše chyby, na kontry, standardní situaci. Myslím si, že jsme si to pohlídali a v závěru jsme mohli rozhodnout, což se bohužel nepovedlo. Je to bod z venku, ale podle průběhu hry musím přiznat, že to málo je, protože jsme si tři body zasloužili více než domácí. Nevzpomínám si, že by domácí měli nějakou vyloženou šanci. Až takový průběh jsem neočekával."

Vysočina Jihlava - 1. FC Slovácko 0:0

Rozhodčí: Marek - Wilczek, Hrabovský. ŽK: Hronek, Daníček, Krejčí - Rezek, Navrátil. Diváci: 2893.

Sestavy:

Jihlava: Rakovan - Tlustý, Kryštůfek, Krejčí, Nový - Zoubele, Štěpánek (58. Daníček) - Fulnek (79. Dvořák), Ikaunieks, Popovič - Klíma (58. Hronek). Trenér: Kopecký.

Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Šimko, Divíšek - Daníček, Šumulikoski - Navrátil (90.+1 Juroška), Havlík (79. Rezek), Machalík - Zajíc (74. Kubala). Trenér: Levý.