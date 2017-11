Jihlava - Fotbalisté Jihlavy v utkání 13. kola první ligy nečekaně porazili Liberec 3:1. Vysočina v nejvyšší soutěži zvítězila po čtyřech porážkách a odpoutala se z posledního místa neúplné tabulky na dvanáctou pozici. Domácí poslal do vedení v úvodu Jiří Krejčí, poté vyrovnal Martin Graiciar, ale mezi 35. a 38. minutou rozhodl dvěma góly Jan Záviška. Slovan nebodoval poprvé po předchozích třech ligových výhrách a může přijít o čtvrtou příčku.

Jihlava proti favoritovi dobře začala a překvapivě rychle šla do vedení. Po pěti minutách rozehrál Nový přetažený rohový kop, který do vápna vrátil zpátky Keresteš a zakončující Krejčí prostřelil hostujícího brankáře. V lize dal gól poprvé od května 2014.

Vysočina byla dál v tlaku, z levé strany v osmé minutě šel sám na gólmana Liberce Popovič, ale mířil nad branku. O jedenáct minut později mohl svou stávající sbírku pěti ligových gólů v této sezoně rozšířit Ikaunieks, ale proti byl Kolář, který jeho střelu dokázal vyrazit.

Liberec po 20 minutách opticky vyrovnal hru a ve 24. minutě dotáhl jednobrankovou ztrátu. Potočný našel centrem na zadní tyči nepokrytého Graiciara a ten se hlavou nemýlil.

Pak ale přišly velké chvíle pro záložníka Jihlavy Závišku, který v lize debutoval v základní sestavě, protože Vysočina má velké problémy s marodkou. V 28. minutě ještě jeho hlavičku dokázal Kolář vyrazit, ale deset minut před půlí si Záviška v samostatném úniku libereckého gólmana obhodil a dal do odkryté sítě svůj první gól v nejvyšší soutěži.

O tři minuty později přidal Záviška druhou trefu. Na hranici vápna mu nahrál Ikaunieks a dvaadvacetiletý záložník přesnou střelou k tyči zajistil Jihlavě nečekané dvoubrankové poločasové vedení.

V 69. minutě mohl snížit Graiciar, ale jeho gól pro ofsajd neplatil. V závěru byl po druhé žluté vyloučen hostující Roman Potočný a tlak Liberce tím otupil. Vysočina tak se Slovanem bodovala potřetí za sebou a potvrdila, že doma hraje mnohem lépe než venku. Na svém stadionu získala všech deset dosavadních bodů.

Hlasy po utkání:

Ivan Kopecký (trenér Jihlavy): "Jsme všichni šťastní, že jsme utkání zvládli, věděli jsme, jaká je situace v tabulce. V prvním poločase jsme chytli začátek, měli jsme tam tři dobré příležitosti, využili jsme rohový kop, který byl fantasticky sehraný. Soupeř nám to ze standardky ale vrátil. Hráči i v druhé půli splnili to, co jsme si řekli. Abychom byli aktivní a nezalezli jsme. Soupeř se do nás tlačil, vznikaly tam díry na brejky a tři čtyři situace jsme mohli vyřešit gólem. Přesto jsme to dotáhli do vítězného konce. Dali jsme vítězstvím dárek našemu sportovnímu řediteli Jinochovi k padesátinám. On v Liberci působil a myslím, že z výhry má stejně velkou radost jako my. Záviška v základní sestavě nebyla z nouze ctnost, kvůli velké marodce, kterou máme. Honza si své místo zasloužil. Každopádně zápas mu vyšel fantasticky a přeji mu to, protože to je poctivý kluk."

Jindřich Trpišovský (trenér Liberce): "Byl to otevřený zápas se spoustou šancí na obou stranách. My jsme do utkání nevstoupili dobře, už od páté minuty jsme prohrávali. Chtěli jsme tady vyhrát, jenže jsme museli dotahovat. Jihlava celé utkání vedla, pak svým způsobem výsledek bránila a chodila do brejkových situací. Těch gólů v některých fázích utkání jsme mohli dostat i více, ale mohli jsme ho i zkorigovat. Asi by to vypadalo jinak, kdyby Ševčík svou velkou šanci proměnil. V momentě, kdy jsme ztratili balon, jsme byli daleko od hráčů a rychlí hráči Jihlavy nás pak z toho trestali. Jihlava zaslouženě vyhrála, protože byla produktivnější v šancích a měla jich i více než my. Musím porážku vzít na sebe, protože byť jsme nastoupili v nejsilnějším možném složení, tak na těch hráčích, kteří hráli ve středu 120 minut pohár, to bylo pohybově vidět. Jihlava byla v prvních 60 minutách živější a nás to stálo výsledek."

Vysočina Jihlava - Slovan Liberec 3:1 (3:1)

Branky: 35. a 38. Záviška, 5. Krejčí - 24. Graiciar. Rozhodčí: Marek - Pochylý, Dobrovolný. ŽK: Keresteš, Krejčí, Vaculík - Potočný. ČK: 85. Potočný. Diváci: 2063.

Jihlava: Hanuš - Nový, Tlustý, Krejčí, Keresteš - Vaculík (80. Zoubele), Záviška - Fulnek, Dvořák, Popovič (86. Daníček)- Ikaunieks (90.+2 Urblík). Trenér: Kopecký.

Liberec: Kolář - Coufal, Kúdela, Karafiát, Kerbr (84. Voltr) - Bosančič, Kulhánek, Potočný - Ševčík (72. Folprecht), Graiciar, Hybš (59. Pulkrab). Trenér: Trpišovský.