Jihlava - Hokejisté Jihlavy porazili ve 27. kole extraligy Mladou Boleslav 3:0. Dukla vtěsnala všechny své zásahy do druhé třetiny, dvakrát se mezi střelce zapsal útočník Adam Zeman. Čisté konto vychytal díky 25 úspěšným zákrokům gólman Lars Volden. Nováček mezi elitou zůstává i přes vítězství na posledním místě tabulky, ale snížil manko na Litvínov na dva body.

Jihlava bojuje s marodkou, proto nasadila do zápasu v krátké době už třetí posilu zapůjčenou z prvoligových Českých Budějovic. Levé křídlo druhé formace obsadil po dlouhém zranění se rozehrávající Lukáš Květoň. Právě nová posila vysunula ve čtvrté minutě přihrávkou Čachotského, který se dokázal natlačit před Růžičkovu branku, ale vizitku nejproduktivnějšího hráče nováčka extraligy nepotvrdil.

První polovina úvodní třetiny patřila Dukle, hosté, kteří v Jihlavě končí šňůru tří zápasů na ledě soupeřů, o sobě dali vědět až nájezdem Emingera, jemuž puk v poslední chvíli vypíchl Suchánek. Necelých pět minut před koncem první části hry zblízka Růžičku nepřekonal ani Seman.

Diváci se branek dočkali až po přestávce. Čachotský na pravém křídle obešel dva protihráče a před prázdnou bránu předložil kotouč Zemanovi, který poslal Duklu do vedení.

Jihlava, která středočeský tým dokázala porazit na svém ledě již ve své extraligové premiéře, šla do trháku opět po spolupráci Čachotského se Zemanem. Čachotský zadovkou zpoza brány překvapil Růžičku natolik, že Zeman doklepl kotouč za záda nic netušícího brankáře.

Poprvé od návratu do extraligy si Dukla v jednom zápase dokázala vytvořit tříbrankový náskok. O třetí branku v síti hostí se ve 37. minutě postaral proměněným nájezdem ve vlastním oslabení Tomáš Kubalík, který střelou na lapačku překonal Růžičku.

Jihlava do poslední třetiny začala bránit už od středního pásma a spoléhala na brejky. Hosté se nedokázali dostat k ohrožení Voldenovy branky. Navíc na konci 47. minuty utnul i poslední naděje hostí na zvrat obránce Říha, který za vražení Kubalíka na hrazení inkasoval trest na pět minut a do konce utkání.

Právě Říha byl ještě v minulé sezoně oporou týmu z Vysočiny. Pětiminutovou přesilovku ale Jihlava nesehrála vůbec dobře a jen potvrzovala, že při hře v početní výhodě je vůbec nejhorším týmem celé soutěže.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Vlk (Jihlava): "Bylo to hodně vyrovnané utkání. Oba mančafty chtěly, zápas byl důrazný, důsledný, jak v defenzivní, tak i v ofenzivní činnosti. Díky zvýšené aktivitě ve druhé třetině jsme dokázali dát branky. Vedení klukům pomohlo; ne snad, že by ztratili k soupeři respekt, ale dostali větší klid na své hokejky. Třetí třetina byla z naší strany dobře odehraná, na rozdíl od minulého zápasu s Olomoucí."

Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): "Zápas se pro nás od začátku nevyvíjel dobře. Domácí nastoupili s velkým elánem a odhodláním. Máme úzký kádr, kumuluje se v nás únava, většinu zápasů dohráváme na tři lajny. První třetina nám vzala spoustu sil. Doufali jsme, že první branku dáme my. Bohužel se nám to nepovedlo a od té doby to s námi šlo od deseti k pěti. Nemůžu klukům vytknout nic, co se bojovnosti týče, ale v současné době nám ve hře chybí hokejovost a také trochu štěstí při zakončení. Dnešní zápas rozhodl rozdílový hráč, který byl na straně Dukly - Tomáš Čachotský."

HC Dukla Jihlava - BK Mladá Boleslav 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 22. A. Zeman (Čachotský), 29. A. Zeman (Čachotský), 37. T. Kubalík (Skořepa, D. Kajínek). Rozhodčí: Pešina, Úlehla - Kis, Rampír. Vyloučení: 3:4, navíc J. Říha (Mladá Boleslav) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 4121.

Jihlava: Volden - De la Rose, Suchánek, Stříteský, Šidlík, D. Kajínek, Ulrych, J. Zdráhal - T. Kubalík, Skořepa, Jiránek - Čachotský, A. Zeman, L. Květoň - Žálčík, Seman, Anděl - Diviš, R. Hubáček, Rys. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Mladá Boleslav: J. Růžička - J. Říha, Jan Hanzlík, Eminger, Němeček, Bernad, Kotvan - Klepiš, V. Němec, Pacovský - Orsava, P. Holík, T. Knotek - Lenc, Musil, L. Pabiška - P. Kousal, Volf, M. Procházka. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.