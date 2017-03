Praha - Šancí k nápravě nevydařeného vstupu do baráže o hokejovou extraligu bude páteční 2. kolo, v němž dosavadní extraligisty čeká vystoupení v arénách prvoligových soupeřů. Pardubice se po úvodní domácí porážce s Českými Budějovicemi (1:2) představí v Jihlavě, jež dokázala vyhrát 4:3 v Karlových Varech. Energie bude o první body bojovat na jihu Čech.

Jihlava v úterý zaskočila Západočechy houževnatostí a nezlomností. Přestože v utkání třikrát prohrávala, v závěru strhla výhru na svou stranu. "Úvodní vítězství nepodceňujeme, ale ani nepřeceňujeme," prohlásil trenér Petr Vlk.

Přesto je zřejmé, že Dukle opět vzrostlo sebevědomí. "My prostě nemáme co ztratit. Jdeme do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát," doplnil obránce Vlastimil Bilčík.

Pardubice vstup naopak nezvládly. I proto si kouč Miloš Holaň duel pečlivě prohlédl ze záznamu a zanalyzoval. "Utkání jsme řešili individuálními pohovory s hráči. Nyní nás čeká horká půda Horáckého zimního stadionu, který jsem během play off WSM ligy několikrát navštívil. Atmosféra je zde vynikající, to by nás mělo motivovat. Chceme tam uspět, tedy vyhrát. V sestavě připravujeme pouze drobné změny. Snažím se vše ladit do pozitivna," přiblížil Holaň.

Motor rozhodl na pardubickém ledě trefou Luboše Roba 48 vteřin před koncem. "Je pozitivní takhle vstoupit do baráže, nicméně je to jen první bitva, ještě jsme nevyhráli válku. Bude důležité potvrdit to výkonem i výsledkově doma," zdůraznil kouč Antonín Stavjaňa.

Karlovarští, kteří byli před startem baráže považováni za jejího největšího favorita, v úvodním kole selhali i kvůli dvěma trestům na pět minut a do konce utkání. "Věřím, že si hráči uvědomí, že disciplína v tak vypjatých zápasech, kde budou rozhodovat hrozné maličkosti, je strašně důležitá. Pokud chceme baráž dobře odehrát, musíme se vrátit k disciplinovanému a zodpovědnému hokeji," uvedl asistent trenéra Mikuláš Antonik.

Obě utkání začnou v 17:30. V neděli je na programu třetí kolo, v němž Karlovy Vary hostí Pardubice (15:30) a v Jihlavě se představí České Budějovice (17:30).

