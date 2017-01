Hradec Králové - Sparťanský útočník Brian Ihnacak byl klíčovou postavou Pražanů i ve druhém utkání na ledě Hradce Králové, jehož dnes oblékal v minulé sezoně. Na konci září se pod výhru 3:2 podepsal dvěma góly a dnes rozhodl o výsledku 2:1 vítěznou trefou ve 42. minutě. Pro fanoušky hradeckého klubu byl Jidášem, což synovi slovenské legendy Petera Ihnačáka sdělili obřím transparentem i slovně.

Tři trefy ze tří utkání proti Hradci Králové nepřičítal Ihnacak žádné zvýšené motivaci. "Hraju každý zápas stejně. Vždycky se snažím, co to jde. A když to tam padne, jsem rád. Na ledě máte tvrdou práci, techniku a náhodu. Dnes se to všechno sešlo," usmíval se Ihnacak.

Rodák z Kanady, který reprezentuje Itálii, je na rychlé střídání klubů v kariéře zvyklý. I proto bere zápas proti Mountfieldu jako běžný. "Snažíš se to neřešit. Jsou to proti mě kamarádi, ale snažíš se držet toho, že to jsou protihráči. Sem tam je to těžký, ale musíš se snažit," podotkl.

Fanouškům nic nezazlíval, i když je pro ně nyní nenáviděným sokem. "Nepřečetl jsem to choreo z ledu. Ale slyšel jsem od kluků, co tam bylo. Jsou to neskuteční fanoušci, děsně vášniví. Dávají do fandění úplně všechno. Pro mě to na tom transparentu nebylo nic hezkého, ale takový je život a hokej," řekl jednatřicetiletý útočník.

I potřetí v sezoně ve vzájemné bitvě vyhrál o gól hostující tým. "Mohlo to skončit výhrou pro nás i pro ně. Byl to hodně vybojovaný zápas, oběma týmům to jezdilo. Nakonec jsme Hradec přitlačili, hráli dobrou obranu, neskutečně nám chytal gólman. Byl to od nás hodně týmový výkon," pochvaloval si Ihnacak.

Gólman Filip Novotný, který chytá také za prvoligové Benátky nad Jizerou, dostal šanci v lednu teprve podruhé. "Podal parádní výkon. Na druhého gólmana se potřebuje tým taky spolehnout a v zápase musí chytat stejně jako jednička. S Hradcem byl výborný," ocenil Ihnacak.

Ihnacak po šestizápasovém bodovém půstu v neděli proti Třinci (12:3) zaznamenal čtyři body za gól a tři asistence. Teď se opět zapsal mezi střelce. "V sezoně jsem byl už třikrát zraněný, tohle jsem ještě nikdy nezažil. Teď se to snad konečně rovná. Zabere čas, než zase přijde forma. Jsem s mým výkonem docela spokojený, ale ještě víc je, že vyhráváme. To je mnohem lepší, než jak se cítím já," dodal.