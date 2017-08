Házenkář Filip Jícha vystoupil 25. srpna 2015 v Praze na tiskové konferenci při příležitosti jeho přestupu do Barcelony.

Házenkář Filip Jícha vystoupil 25. srpna 2015 v Praze na tiskové konferenci při příležitosti jeho přestupu do Barcelony. ČTK/Krumphanzl Michal

Barcelona/Praha - Bývalý nejlepší házenkář světa Filip Jícha ukončil po dvou letech angažmá v Barceloně. Pětatřicetiletý hráč, kterého trápí zdravotní potíže, zvažuje konec kariéry.

"Kvůli zdravotním problémům, především pak po operacích se stydkou kostí a koleny, již nejsem schopen dostat se na takovou úroveň házené, ze které bych měl radost a kterou jsem si užíval především během mnoha krásných sezon v německé bundeslize. Je to do jisté míry smutné, na druhou stranu to patří k životu profesionálního sportovce," uvedl Jícha v prohlášení společnosti Sport Invest, která ho zastupuje.

"Budu nyní potřebovat nějaký čas se svou rodinou a nejbližšími přáteli, abychom probrali, jakým směrem se bude ubírat moje další budoucnost - zda ještě aktivně nebo už zcela novou cestou," dodal nejúspěšnější český házenkář, který měl v Barceloně smlouvu ještě na dva roky.

Jícha přišel do katalánského velkoklubu předloni z Kielu, kde prožil nejlepší roky své kariéry. S německým celkem vybojoval sedm bundesligových titulů a dva triumfy v Lize mistrů. Německý tým vedl i jako kapitán a v jeho službách si v roce 2010 vysloužil vítězství v anketě o nejlepšího házenkáře světa. Další trofeje přidal v Barceloně, s kterou získal dva ligové tituly i Španělské poháry.