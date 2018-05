Plzeň - Zhruba 40 házenkářských hvězd současnosti i minulosti se představí na rozlučce bývalého nejlepšího hráče světa Filipa Jíchy s kariérou v jeho rodné Plzni. Na zimním stadionu v západočeské metropoli se proti sobě 16. června postaví v exhibičním zápase tým kolem německého Kielu proti výběru Barcelony a zbytku světa. Šestatřicetiletý Jícha, který v obou klubech působil, si zahraje za oba celky. Věří, že na rozlučku by mohlo dorazit až osm tisíc diváků.

"Když jsme tam s tátou chodili na zimák na hokej, tak už jsem přemýšlel, jaké by to bylo hrát před tolika lidmi," řekl Jícha na dnešní tiskové konferenci v Plzni.

"Spoluhráči přijedou do mého rodiště, kam by se asi nikdy nepodívali. To, že mi vzdají hold, mě hluboce dojímá," doplnil Jícha, který vloni v říjnu kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům ukončil kariéru.

Nejlepší házenkář světa za rok 2010 oslovil 49 hráčů, například Dominika Kleina, Raúla Entrerríose, Kirila Lazarova, Kima Anderssona či Víctora Tomáse, a téměř všichni přislíbili účast. Dorazí zástupci z jeho posledního působiště Barcelony, z Kielu, kde strávil nejdelší část kariéry, ale přijedou i tři kamarádi ze švýcarského St. Gallenu, kde hrával v letech 2003 až 2005. Účast přislíbil i šéf německé bundesligy.

"Přijede také pár kluků, kteří hráli za THW Kiel v roce 2012, kdy jsme vyhráli všechny zápasy v Evropě," uvedl Jícha.

Českých účastníků bude včetně Jíchy devět a mezi nimi třeba gólmanští bratři Petr a Jan Štochlové z Plzně. "Budeme se snažit předvést házenou nejvyšší kvality, nechceme exhibici odchodit," uvedl Jícha, který si zahraje s oběma týmy.

V Plzni se hraje házená v hale Lokomotivy, ale tamní kapacita 1800 míst by nestačila. Vstupné na zápas, který začne v 17:30, bude 90 až 180 korun. Dorazit mají stovky fanoušků z Německa.

"Kampaň na utkání se teprve rozbíhá, ale už je prodáno přes 2000 lístků. Prodej je pouze online. Uděláme vše, aby byla hala naplněná," řekl ČTK Pavel Pillár z agentury Sport Invest, která akci pořádá ve spolupráci s městem.

Po zápase bude pro Jíchu připraveno překvapení. Součástí akce bude doprovodný program a autogramiáda házenkářských hvězd u vystavených trofejí. "Hráči jsou ochotni se podílet na všem, co Filipa napadne," dodal Pillár.