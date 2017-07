Chu-che-chao-tche (Čína) - Před rokem zvažoval judista Jaromír Ježek konec kariéry, nyní je však po fyzické stránce připravený jako už dlouho ne. Pomáhá mu i to, že se s rodinou přesunul do Dubaje, kde mu fyzičku přirozeně formuje tamní náročné podnebí. Kvůli všudypřítomné klimatizaci se mu však příprava zároveň komplikuje.

"Už tam je trochu teplo, asi 50 stupňů Celsia," řekl Ježek s úsměvem v rozhovoru pro ČTK. "Je to tam peklo. Tady je krásně. Když jsem nedávno přijel do Chorvatska na soustředění, tak jsem tam chodil v mikině a všichni se na mě koukali jak na blázna. Rozdíl 25 stupňů je ale znát," popisoval bronzový medailista z ME 2011.

"Teď je v Dubaji opravdu nesnesitelné vedro a ven se dá jít jen brzo ráno nebo po západu slunce. Ale i v noci je tam 38 stupňů. Teplo mi ale přirozeně pomáhá s váhou. Mám 77 kilo, takovou váhu jsem dlouho neměl. Shazování před závody je mnohem snazší," vysvětlil Ježek, proč nakonec upustil od plánu přestoupit do váhy do 81 kilogramů.

"Navíc teplo mi pomáhá i na zranění. Z toho, co mě dřív trápilo, mě nebolí nic. Také jsem bývalý astmatik, takže moře a písek je pro mě ideální místo k žití, ale má to i své nevýhody," připustil, že je těžké žít daleko od přátel a širší rodiny a také si zvykat na jiný životní styl ve Spojených arabských emirátech.

Nyní však hodně času tráví s českou reprezentací a piluje formu na kempech, aby byl co nejlépe připravený na srpnové mistrovství světa v Budapešti. "Příprava je naplánovaná impozantně, hlavní je se nezranit a nic nevynechat. Když naplníme vše, jak je to na papíře, tak můžeme vyrazit směr Budapešť s dobrým pocitem," řekl rodák z Hradce Králové.

Dobrý pocit měl i na Grand Prix v čínském Chu-che-chao-tche, ačkoli mu cestu komplikoval zrušený let ze Šanghaje a do dějiště turnaje doletěl až o den později. Prohru ve 2. kole s Kanaďanem Arthurem Margelidonem na to však nesvaloval.

"Ta prohra byla prostě moje chyba. Byla to jediná zteč, kdy jsem se nechytl rukou. On má uči-matu dobrou a navíc to trefil. Do té doby jsem byl lepší, takže to zamrzí. Hlavně když to bylo po mé hlouposti. Fyzicky se ale cítím dobře," dodal.

Nyní ho čeká přípravný kemp v Číně, následný přesun na další kemp do Japonska a krátce nato i do Běloruska. Mezitím se bude znovu připravovat v Dubaji, kde ho čeká další výzva: nenastydnout z klimatizace a nepřijít tak o část přípravy.

"Klimatizace je zákeřná. Zrovna nedávno jsem se tam vrátil a hned jsem na týden lehnul s nachlazením. Běhat z 50 do 21 stupňů si o nachlazení říká. Takže se hlídám a raději se potím, než abych byl v chladu," popsal Ježek.