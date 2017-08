Mistrovství světa v judu, 30. srpna v Budapešti, kategorie do 73 kg, 2. kolo. Jaromír Ježek z ČR (vpravo) a Anthony Zingg z Německa.

Mistrovství světa v judu, 30. srpna v Budapešti, kategorie do 73 kg, 2. kolo. Jaromír Ježek z ČR (vpravo) a Anthony Zingg z Německa. ČTK/Šimánek Vít

Budapešť - Judista Jaromír Ježek při svém posledním turnaji kariéry vypadl na mistrovství světa v Budapešti už ve 2. kole, kde nestačil na Němce Anthonyho Zingga. Druhý z českých reprezentantů ve váze do 73 kilogramů Jakub Ječmínek došel do 3. kola, kde už byla nad jeho síly světová jednička Japonec Soiči Hašimoto, pro kterého to byl 29. vítězný zápas v řadě.

Třicetiletý Ježek už chtěl končit loni po olympijských hrách, ale rozhodl se kariéru prodloužit. Před odjezdem na šampionát do Budapešti oznámil, že půjde o jeho poslední turnaj předtím, než se vrhne na trenérskou kariéru. A toužil se loučit úspěchem.

Jenže po volném losu v prvním kole však v tom druhém hned nestačil na teprve třiadvacetiletého Němce Zingga, který Ježka zdolal po podkopu nohy ze strany na ipon.

Čtyřiadvacetiletý Ječmínek, který při svém třetím startu na MS poprvé vyhrál, došel do 3. kola, když měl v prvním volný los a ve druhém si poradil na wazari v prodloužení s Saidmuchtorem Rasulovem z Tádžikistánu. V boji o osmifinále mu však los přisoudil hlavního favorita a světovou jedničku Hašimota, který za poslední dva roky ani jednou neprohrál.

Ječmínek se dvě minuty držel a sváděl s asijským šampionem a vítězem posledních dvou Grand Slamů vyrovnanou bitvu. Pak však Japonci vyšel útok a na ipon zápas ukončil před limitem.