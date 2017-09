Budapešť - Judista Jaromír Ježek při svém posledním turnaji kariéry vypadl na mistrovství světa v Budapešti už ve 2. kole, kde nestačil na Němce Anthonyho Zingga. Druhý z českých reprezentantů ve váze do 73 kilogramů Jakub Ječmínek došel do 3. kola, kde už byla nad jeho síly světová jednička Soiči Hašimoto, pro kterého to byl 29. vítězný zápas v řadě. Japonský judista pak přidal další čtyři výhry a stal se poprvé mistrem světa.

Třicetiletý Ježek už chtěl končit loni po olympijských hrách, ale rozhodl se kariéru prodloužit. Před odjezdem na šampionát do Budapešti oznámil, že půjde o jeho poslední turnaj předtím, než se vrhne na trenérskou kariéru. A toužil se loučit úspěchem.

Jenže po volném losu v prvním kole v tom druhém hned nestačil na teprve třiadvacetiletého Němce Zingga, který Ježka zdolal po podkopu nohy ze strany na ipon.

"Bylo to pro mě krátké, rychlé, výstižné. Rozhodlo se to rychleji, než jsem čekal. Končím," řekl smutně Ježek českým novinářům v Budapešti. "Němec to trefil nádherně. Věděl jsem o jeho technikách, připravoval jsem se na něj, ale byl to od něj nádherný pohyb a mně vylétly nohy nahoru," pochválil soupeře.

Jeho plán ukončit kariéru platí. "Od září jdu na druhou stranu. Nebudu se tejpovat 45 minut před tréninkem a pak to dalších 45 minut sundavat. Spíš si pověsím stopky na krk a budu hlídat, jak kluci makají. Rád jim předám své zkušenosti a budu jim radit," řekl k plánované kariéře kouče.

"Chtěl bych vychovat budoucího olympijského vítěze. Myslím, že potenciál tam je. Jsou tam hvězdičky, které stačí proměnit ve hvězdy a vypilovat je," naznačil svůj budoucí cíl.

Čtyřiadvacetiletý Ječmínek, který při třetím startu na MS poprvé vyhrál, došel do 3. kola. V prvním kole měl volný los a ve druhém si poradil na wazari v prodloužení se Saidmuchtorem Rasulovem z Tádžikistánu. V boji o osmifinále mu však los přisoudil hlavního favorita Hašimota, který za poslední dva roky ani jednou neprohrál.

Ječmínek se dvě minuty držel a sváděl s asijským šampionem a vítězem posledních dvou Grand Slamů vyrovnanou bitvu. Pak však Japonci vyšel útok a na ipon zápas ukončil před limitem.

"Nebylo to úplně špatné, ale je jedno, jak se člověk pere, protože ten výsledek je pořád stejný," mrzelo Ječmínka i vypadnutí s favoritem. "Doufal jsem, že soupeře překvapím bojem tělo na tělo, což Japonci nemají rádi, ale on si mě dobře držel od sebe. A když jsem si ho chytnul, jak jsem potřeboval, tak se mi útok nepovedl," řekl.

"Odnáším si ale cenné zkušenosti. Každé mistrovství se o kolo posouvám, tak doufám, že za rok to zas ještě vylepším a prolomím třeba hranici čtvrtfinále," dodal Ječmínek, kterého z hlediště podporoval i zraněný olympijský vítěz Lukáš Krpálek. "Dokonce mi i volal a přál mi štěstí, to pro mě vždy hodně znamená," prohlásil Krpálkův kolega z USK Praha.

Muži do 73 kg: 1. Hašimoto (Jap.), 2. Orujov (Ázerb.), 3. An Čang-rim (Korea) a Ganbátar (Mong.), 5. Hejdarov (Ázerb.) a Šavdatuašvili (Gruz.), ...Ječmínek vypadl ve 3. kole, Ježek (oba ČR) ve 2. kole.

Ženy do 57 kg: 1. Dorjsurenová (Mong.), 2. Jošidaová (Jap.), 3. Receveauxová (Fr.) a Smythe-Davisová (Brit.), 5. Monteirová (Portug.) a Roperová (Panama).