Útočník Lukáš Lhoták 13. prosince v Praze na tréninku české hokejové reprezentace před turnajem Channel One Cup v Moskvě a Helsinkách. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Výborná střelecká forma posledních týdnů katapultovala útočníka Lukáše Lhotáka do hokejové reprezentace. Opora švýcarského celku Ambri-Piotta se premiérové trefy v sezoně dočkala až 25. listopadu, od té doby jich ale má Lhoták na kontě pět a v neděli se dvěma góly podílel na výhře nad Fribourgem. Když tak trenéři národního týmu hledali o víkendu náhradníky za řadu omluvených hráčů, rozhodli se poprvé povolat i Lhotáka.

"Začátek sezony, první polovina, byl hrozný. Nedal jsem ani gól, což bylo hrozné. Byl to naprostý opak minulého ročníku, kdy se mi první polovina vydařila a druhá ne. Teď jsem ale konečně začal dávat góly," řekl Lhoták novinářům po prvním tréninku národního týmu.

Situace nebyla dobrá i proto, že se nedařilo ani Ambri. Až po nedělní výhře tým opustil poslední místo tabulky. "Nedařilo se nikomu a trenér pořád prohazoval lajny. Bylo to psychicky těžké i pro nás. Teď bych ale řekl, že se to zvedlo," uvedl třiadvacetiletý útočník, jehož tým vyhrál pět z posledních osmi zápasů.

Lhoták tvrdí, že střeleckou mušku nalezl i díky spolupráci s mentálním koučem, kterého v klubu mají. "Zkoušel jsem všechno, aby se to protrhlo. Věděl jsem, že když dám jeden, tak to pak už půjde samo, a ukázalo se, že to tak bylo," řekl Lhoták, jenž si spolupráci s psychologem pochvaluje. "Dostával jsem různé domácí úkoly, bavili jsme se o tom, zda jsme pozitivní na střídačce a podobně. Měl jsem v každém zápase šance, ale nemohl jsem se trefit, takže na konci jsem určitě trošku negativní byl," přiznal.

Po střeleckém probuzení se teď může těšit na první reprezentační start. "Kdyby mu to někdo řekl před deseti dny, tak se mu vysměju. Měl jsem nula gólů a nešlo nám to. Posledních šest zápasů bylo ale dobrých," řekl Lhoták, jenž se v létě představil na tréninkovém kempu národního týmu pro mladé hráče. I proto pak doufal, že v sezoně šanci dostane. "Teď to přišlo a jsem rád," uvedl.

Start v českém dresu bude pro Lhotáka splněním snu a také oceněním nezvyklé cesty, kterou si vybral. Již v dorostu totiž odešel do Švýcarska a postupně si vybojoval pozici v hlavním týmu Ambri-Piotta. "Když se na to koukám zpětně, tak si myslím, že jsem udělal dobře, že jsem odešel. Nevím, kde bych byl teď, kdybych u nás zůstal. Určitě si myslím, že mi to pomohlo," dodal Lhoták.