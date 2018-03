Hradec Králové - Hokejisté Třince vstupovali do semifinále play off extraligy proti Hradci Králové se sérií pěti porážek na kluzištích soupeřů, na východě Čech však dokázali dvakrát vyhrát a rázně vykročili za postupem do finále. Na výhře 2:1 se gólem a asistencí podílel útočník Vladimír Svačina, který však zdůraznil, že Oceláři rozhodně ještě vyhráno nemají.

"Poté, co jsme zvládli první zápas, tak jsme si říkali, že máme na to, abychom zvládli i druhý. Série ale může být ještě strašně dlouhá, hraje se na čtyři vítězství a domácí zápasy budou strašně těžké. Ještě není nic rozhodnuté," řekl Svačina. "S nimi to bude i doma padesát na padesát. Zápasy v Hradci byly strašně vyrovnané," podotkl.

Slezanům v obou duelech na ledě Mountfieldu pomohl rychlý vedoucí gól. Ve čtvrtek skórovali již ve 2. minutě, dnes se prosadil Svačina v čase 4:10 a utnul úvodní tlak domácích.

"Nevím, jestli měli tlak, trošku hráli u nás, ale nějaké šance si tam neudělali," řekl Svačina, jehož vyslal do brejku krásnou a přesnou přihrávkou Vladimír Roth. "Naštěstí to tam spadlo. První gól vždycky udělá strašně moc. Trochu nás to uklidnilo," uvedl třicetiletý útočník, který se poté přihrávkou podílel i na druhé trefě. Hned v první třinecké přesilovce ideálně předložil puk Eriku Hrňovi, který prostřelil Patrika Rybára.

"Kuba Petružálek parádně vystřídal a já tam skočil čerstvý. Kluci z Hradce byli unavení, byli tam skoro dvě minuty. Jak na mě nikdo nešel, tak jsem uviděl Erika, jak se tam hezky otevřel, a on pak střílel do prázdné," řekl Svačina a ocenil i aktivitu obránce Rotha, který podle něj zmátl Rybára, jenž čekal, že bude zakončovat již on. "Myslím, že to bylo moc hezky sehrané, ale obrovský podíl na tom měl Petri, který přišel vystřídat," podotkl.

Ve druhé třetině si Hradec vytvořil velký tlak, ale Třinec vše přestál jen s jedním inkasovaným gólem. I díky výbornému výkonu Šimona Hrubce. "Je to kapitola sama pro sebe. Šimon nás drží celou sezónu, teď v play off to úplně vygradovalo. A dostat v Hradci jen dva góly, to je něco neskutečného," ocenil Svačina výkon třinecké brankářské jedničky.

I díky Hrubcovi hosté přestáli i všechna oslabení. Hradec měl sice v základní části nejvyšší procentuální úspěšnost hry v početní výhodě, Třinec byl ale zase nejlepší v oslabení. "Takže je to souboj. My se ale musíme snažit, aby těch oslabení bylo co nejméně, protože i dneska je to strašně dostávalo na koně. To je jejich pomalu jediná šance, jak by nás mohli přehrát, protože přesilovky mají neskutečné. Ale klobouk dolů, jak to naši kluci brání, to je úplně šílené," řekl Svačina.

Odchovanec Studénky byl v závěru při power play domácích blízko druhému gólu, trefil však jen tyč. "Zachytil jsem puk a jen jsem si hlídal, aby to nebyl icing a netrefil jsem hráče před sebou. Každý, kdo na ledě byl, ví, že to není sranda vůbec trefit tu prázdnou bránu, když na metru přede mnou stojí borec s bruslema a hokejkou. Chtěl jsem dát gól, ale hlavně to nahodit, ať je puk co nejdál od naší brány," dodal Svačina.