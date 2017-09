Kluž (Rumunsko) - I přes prohru s Maďarskem 73:85 se čeští basketbalisté nehodlají smířit s tím, že by měli na mistrovství Evropy skončit už v základní skupině. Podle pivota Patrika Audy se ještě poperou o postup v duelech s Černou Horou a Chorvatskem.

"Prohra s Maďarskem je zklamání, ale ještě není konec. Máme před sebou dva zápasy. Dnes to sice nevyšlo, jak jsme chtěli, ale zítra je zase nový den. Musíme na to zapomenout a jít do toho od znova. Zabojujeme," prohlásil Auda v pozápasovém rozhovoru s novináři.

Souhlasil s tím, že Češi si duel s Maďarskem pokazili už v úvodu, kdy umožnili soupeři dostat se do euforie. "Nezačali jsme ten zápas až tolik aktivně, jak jsme měli. Maďaři začali hodně agresivně a pak bylo těžké se dostat zpět do zápasu. I když jsme hráli dobrou obranu, podařilo se jim dát několik těžkých střel. A potom bylo těžké na to odpovědět," řekl jeden z nejzkušenějších reprezentantů.

Čechům bralo sílu i to, že kdykoli se soupeři přiblížili, Maďaři hned zase po těžkých střelách odskočili. "Bylo to demoralizující. Bylo tam několik situací, kde i když jsme mohli dělat v obraně, co jsme mohli, tak potom Ádám Hanga dal několik těžkých střel. Začalo to ale tím začátkem, kdy dal několik jednodušších pokusů, dostal se do dobrého rytmu a nebyl pro něj problém skórovat těžké střely," ocenil výkon maďarské hvězdy, která zaznamenala 31 bodů.

V úvodu to byl právě Auda, kdo dokázal příchodem z lavičky český tým zvednout a dal osm bodů v řadě, navíc přidal i dva efektní bloky. Přitom nebylo jasné, jestli do utkání vůbec zasáhne, jelikož předchozí duel se Španělskem nedohrál kvůli poraněnému kotníku.

"Je to celkem v pořádku. Trošku cítím, že to není úplně stoprocentní, ale po nějakém rozcvičení a zahřání to přejde. Během zápasu jsem na to nemyslel. Bude důležité se o to postarat teď, aby to bylo na zítra zase vše připraveno," dodal hráč se zkušenostmi z americké univerzity, Polska a Španělska.