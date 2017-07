Londýn - Tenistu Rogera Federera dělí už jen jedno vítězství od zisku rekordního osmého triumfu ve Wimbledonu. V cestě za pohárem mu stojí Chorvat Marin Čilič, který se švýcarské hvězdě postaví v nedělním finále 131. ročníku turnaje a padesátém v open éře datované od roku 1968.

Pětatřicetiletý Federer vytvořil postupem do jedenáctého finále na trávě v All England Clubu grandslamový rekord. V turnaji neztratil set, jen čtyřikrát přišel o servis a jeho skvělou formu a tenisovou virtuozitu pocítil v semifinále i Tomáš Berdych.

"Cítím se parádně. Na trávě jsem jako doma," řekl letos "znovuzrozený" Federer, který si loni po operaci kolena dal půlroční pauzu a od ledna válí jako dříve. V sezoně prohrál jen dva zápasy, ovládl Australian Open a nyní může přidat osmý vavřín ve Wimbledonu a celkově devatenáctý grandslamový triumf.

První titul ve Wimbledonu slavil před 14 lety. "To mi přijde jako pravěk, tehdy jsem měl cop," vzpomínal Federer. Poslední pozlacený pohár zvedl nad hlavu v roce 2012. "Zdá se to dávno, ale není to taková propast. Především beru jako čest, že jsem vůbec znovu ve finále. A cítím se připraven, doufám," konstatoval Federer.

Čilič ale nebude snadnou překážkou. Za pomoci Švéda Jonase Björkmana vypadá silnější než při svém vítězství na US Open 2014. " Věřím si. Mám na to odehrát proti komukoli skvělý zápas. Wimbledon sice je jako Rogerův domov, na centru se cítí nejlépe a zná tam každou píď, ale dá se porazit," řekl Čilič.

Může se stát druhým chorvatským vítězem Wimbledonu a navázat na titul svého bývalého kouče Gorana Ivaniševiče z roku 2001. "Každý v Chorvatsku ví, co dělal v den, kdy Goran vyhrál. Já byl na letním tenisovém kempu. Koukali jsme s ostatními kluky, nebylo nám ani třináct, a pak jsme to oslavili," řekl Čilič.

Federer vede vzájemnou bilanci 6:1. Čilič ho porazil jen v semifinále US Open před třemi lety a v New Yorku pak získal svůj jediný grandslamový titul.

Naposledy se spolu střetli loni právě ve Wimbledonu. Ve čtvrtfinále Federer prohrával už 0:2 na sety, ale zápas otočil, přičemž ve čtvrté sadě odvrátil tři mečboly. "Měl jsem kupu štěstí, že jsem vyhrál," uvedl.

Finále s Čiličem bude pro Federera tak trochu jiné. Z posledních 21 grandslamových zápasů o titul, do kterých od roku 2006 postoupil, bude hrát teprve pošesté proti jinému soupeři než Rafaelu Nadalovi, Novaku Djokovičovi, či Andymu Murraymu. "Díky bohu za to. Je to příjemná změna, nehráli jsem spolu (s Čiličem) třicetkrát a musím si osvěžit paměť. Ale neznamená to, že to bude lehčí. S Marinem to byl vždy boj, a když mu dáte prostor, míč rychle uklidí," řekl Federer.

Je nejstarším finalistou od Kena Rosewalla od roku 1974. Dnes dvaaosmdesátiletý Australan sleduje Švýcara s vnukem v královské lóži. "Jako milion dalších Rogera obdivuju," řekl Rosewall agentuře Reuters.

Federer se v případě výhry posune na třetí místo světového žebříčku, Čiliče by triumf vytáhl na páté místo a poprvé by se dostal do elitní pětky.

Vítěz dostane stejně jako vítězka ženské dvouhry 2,2 milionu liber (přes 65 milionů korun). Celková dotace letos byla 31,6 milionu liber.