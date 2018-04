Jeseník - Případ bývalého katolického kněze Adama Stanislava Kuszaje, který byl v roce 2011 odsouzen za pohlavní zneužívání tehdy šestnáctiletého ministranta, dnes jesenický okresní soud znovu odročil na neurčito. Věcí se začal zabývat poté, co povolil obnovu řízení na základě nových důkazů nasvědčujících tomu, že se událost mohla odehrát jinak. V případu hrají hlavní roli znalecké posudky z psychologie, soud dnes nařídil vypracování posudku revizního.

Jednání se i dnes odehrávalo za zavřenými dveřmi. Soudce to odůvodnil ohrožením mravnosti. Mladík, někdejší ministrant, se dnes jednání nezúčastnil. "Jednání bylo odročeno za účelem vypracování revizního znaleckého posudku z oboru klinické psychologie a psychiatrie. Bylo to na žádost jedné strany," řekl ČTK soudce Miloš Kubíček.

Podle Kuszajovy obhájkyně dnes před soudem vypovídala znalkyně, která zpracovávala doplnění svého původního znaleckého posudku. "Přibrala si k tomu konzultanta, který zpracovával také část doplnění znaleckého posudku," řekla ČTK obhájkyně. Kromě těchto dvou lidí podle ní vypovídal ještě jeden svědek.

Případ se tak ještě protáhne o několik měsíců. Soud dnes jednání kvůli doplnění znaleckého posudku nařídil téměř po roce.

Bývalého kněze zdejší soud potrestal v roce 2011. Kněz podle rozsudku tehdy šestnáctiletého chlapce osahával nejméně od března do června 2009, obžalovaný to však před soudem popřel. Kuszaj byl odsouzen za pohlavní zneužívání a ohrožování výchovy mládeže a byl mu uložen půlroční trest s podmíněným odkladem na dva roky, soud mu navíc zakázal po dobu tří let pracovat s dětmi do 18 let. Trest byl muži sice na základě amnestie později prominut, po odsouzení byl však Kuszaj suspendován a kněžkou práci již vykonávat nemohl.

V listopadu 2016 jesenický soud povolil obnovu řízení na základě nových důkazů. Někdejší kamarádka mladíka totiž vypověděla, že se jí svěřil s tím, že si celou věc vymyslel. Nyní čtyřiadvacetiletý mladík, který dělal před lety ministranta v kostele v Javorníku na Jesenicku, však na svém původním tvrzení trvá. Při rozhodování o povolení obnovy řízení se za něj u soudu postavila i matka, synovi věří. V případu jde o to, zda je mladíkova výpověď věrohodná a zda původní znalecký posudek není nakloněn v jeho prospěch. Rozhodnout by o tom měla právě revize případu z pohledu dalšího odborníka.

V Olomouckém kraji se podobným případem zabýval předloni soud v Přerově, který potrestal dvouletým podmíněným trestem kněze za sexuální obtěžování dětí z romské komunity v Přerově. Nařídil mu zároveň ochranné ambulantní léčení. Rozsudek však již nenabyl právní moci, neboť pětašedesátiletý muž necelé dva měsíce po rozhodnutí soudu zemřel.