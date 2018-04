Jeseník - Před jesenickým okresním soudem dnes stane bývalý katolický kněz Adam Stanislav Kuszaj, který byl v roce 2011 odsouzen za pohlavní zneužívání tehdy šestnáctiletého ministranta. Soud jeho případ znovu otevřel v obnoveném řízení poté, co se objevily nové důkazy nasvědčující tomu, že si hoch mohl věc vymyslet. Kauza je nařízena téměř po roce, dosud se totiž čekalo na vypracování nového znaleckého posudku z oboru psychologie. Není vyloučeno, že již padne rozsudek.

Kněz podle původního rozsudku tehdy šestnáctiletého chlapce osahával nejméně od března do června 2009, obžalovaný to však před soudem popřel. Kuszaj byl odsouzen za pohlavní zneužívání a ohrožování výchovy mládeže a byl mu uložen půlroční trest s podmíněným odkladem na dva roky, soud mu navíc zakázal po dobu tří let pracovat s dětmi do 18 let. Trest byl muži sice na základě amnestie později prominut, po odsouzení byl však Kuszaj suspendován a kněžkou práci již vykonávat nemohl.

V listopadu 2016 jesenický soud povolil obnovu řízení na základě nových důkazů. Někdejší mladíkova kamarádka totiž vypověděla, že se jí svěřil s tím, že si celou věc vymyslel. Nyní čtyřiadvacetiletý mladý muž, který dělal před lety ministranta v kostele v Javorníku na Jesenicku, však na svém původním tvrzení trvá. U soudu při rozhodování o povolení obnovy řízení se za něj postavila i jeho matka, uvedla, že synovi věří.