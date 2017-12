Bělá pod Bezdězem (Mladoboleslavsko) - Rozpočet Středočeského kraje zatěžuje podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) zvyšování mezd učitelů a řidičů autobusů. Vláda podle ní rozhoduje o zvyšování mezd, krajům ale následně nepošle celou potřebnou částku, náklady proto musí hejtmanství dotovat ze svého. Kvůli tomu se snižují prostředky určené na investice.

"Vláda zvýšila platy učitelům, ale celkovou částku neposlala. Naši ředitelé to řeší ze svých rozpočtů, my jsme poslali 75 procent, co jsme mohli, zbytek oni pokryjí z fondů odměn, co mají našetřeno," řekla Jermanová. Velký propad byl podle ní zaznamenán ve mzdách pro asistenty, kteří jsou určení na inkluzi. "Tam je ten propad velký, tam nám ten stát peníze neposlal," řekla Jermanová.

Stát podle ní spoléhá na to, že kraje mají své rozpočty a jsou schopné zvýšené náklady pokrýt. "My to samozřejmě zaplatíme, protože ti lidé si ty peníze zaslouží, ale ukrajuje nám to peníze z rozpočtu. Vrcholem ledovce byli řidiči (autobusů), kteří ani nejsou našimi zaměstnanci, ale jsou zaměstnanci soukromých podnikatelů a my jim přesto zvyšujeme peníze," uvedla Jermanová. Zvýšení mezd řidičům stálo kraj podle Jermanové zhruba 200 milionů korun. Středočeské hejtmanství mělo oproti jiným krajům výhodu v dobře postavených smlouvách, u kterých šlo poskytnutí peněz dopravcům řešit pouze dodatky.

Problémem je podle Jermanové právě způsob financování škol, kdy stát posílá peníze na školy přes kraje. "V tom rozpočtu jsou náklady, které nejdou za námi, ale za státem. A když budou školám peníze chybět, tak to jde přesto za námi. Samosprávné celky mají financovat chod, takže stav, vybavení a tak dále, za tím účelem dostávají tolik diskutovanou částku na žáka, nicméně ty peníze nestačí, takže to kraje doplácejí ze svého. Ten systém financování školství není šťastný," dodala Jermanová.

Hejtmanka doufá, že se schodek ve financování mezd učitelů v příštím roce srovná. "My už nechceme peníze, které máme na investice do regionu, dávat na platy zaměstnancům, kteří jsou placení státem. A učitelé jsou placení státem. My nemáme tu ambici platit je ze svých rozpočtů, kvůli tomu nám na investice zůstává o to míň," řekla Jermanová.

Kraj, vedený ANO a ČSSD s podporou komunistů, příští rok počítá s příjmy 23,35 miliardy a výdaji 23,12 miliardy Kč. Přebytek použije na splácení starých závazků. Z někdejšího čtyřmiliardového úvěru zbývá uhradit 2,39 miliardy Kč a z dvou miliard půjčených na rekonstrukce nemocnic 1,18 miliardy Kč. Po započtení roční splátky 239,5 milionu Kč a letošního desetimilionového zůstatku budou zdroje a výdaje shodně 23,36 miliardy. V kapitole školství je nejvíce peněz určeno na provoz škol, celkem jde téměř o 630 milionů.