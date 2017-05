Paříž - Hokejový obránce Jakub Jeřábek oslaví stejně jako před rokem na mistrovství světa narozeniny. V pátek mu bude bude šestadvacet. Oproti loňsku se však jeho kariéra výrazně změnila. V aktuální sezoně se stal oporou reprezentace, kterou dokonce vedl v jejím průběhu i jako kapitán, má za sebou úspěšný rok v Kontinentální lize a v minulých dnech podepsal smlouvu s Montrealem. V příštích měsících se tak bude snažit prosadit v NHL.

"Zrovna nedávno jsme se s klukama bavili, že budu mít narozeniny zase tady (mistrovství) a přijde mi to, jako kdyby to nebyl rok, ale týden. Strašně to uteklo," řekl Jeřábek, jenž před rokem dostal v kabině od vedení reprezentace dort. Letos v Paříži to zřejmě bude stejné. "Uvidíme. Loni jsem ho sfoukával asi pět minut. Vůbec to nešlo. Nevím, jaké budou případně francouzské svíčky. Doufám ale, že budou lepší než ruské," smál se bek ruského Podolsku.

Za uplynulý rok se v jeho životě hodně změnilo. Zatímco na předešlý šampionát jel jako hráč extraligové Plzně, nyní už má za sebou první zahraniční angažmá. A úspěšné. Viťaz i díky němu poprvé v klubové historii postoupil do play off KHL. "Změnilo se toho hodně. Jsem starší a zkušenější. Alespoň doufám, že jo," pousmál se Jeřábek. "Je fakt, že jsem se změnil. Už si z maličkostí nedělám velkou hlavu. Dříve jsem kolikrát řešil kraviny a hodně se tím zaobíral. V tom jsem dál," uvedl.

Klidnější je momentálně i proto, že už ví, kde bude v další sezoně hrát. Podepsal totiž smlouvu s Montrealem. "Je fakt, že díky tomu nad budoucností člověk nemusí tolik přemýšlet. Teď jsem tady ale jako hráč českého nároďáku a chci jakkoliv týmu pomoct, aby se udělal úspěch," řekl Jeřábek, jenž se v Paříži v jednom mužstvu potkal s oporou Canadiens Tomášem Plekancem.

Má tak šanci zjistit, jak to v klubu chodí a co jej v Kanadě čeká. "Jsme domluveni, že si půjdeme sednout a trochu si o tom popovídáme. Hodně jsem se ptal už i Jardy Špačka, který tam hrál," uvedl Jeřábek, jenž se připravuje na velkou změnu.

Z Ruska a předměstí Moskvy se přesune do Kanady. "Už v sezoně jsem se o tom hodně bavili s Romanem Horákem. Jeho přítelkyně je Kanaďanka a skok do Ruska je pro ni hodně velký. Myslím, že opačným směrem to bude stejné," poukázal Jeřábek na zkušenosti spoluhráče z Podolsku i reprezentace, který v zámoří řadu let působil.

Zapracovat bude muset i na angličtině, i když se domluví. "V Podolsku jsem používal jen ruštinu, anglicky ale něco umím. Už jsem mluvil i s nějakými novináři," řekl o zájmu zámořských médií v dějišti MS. "Musím to vylepšit, ale není to tak hrozné," řekl Jeřábek. Montreal je frankofonní oblast, na studium francouzštiny se ale nechystá. "Tou jsem úplně nepolíbený. Přítelkyně francouzsky umí a snaží se to do mě dostat, ale nějak mi to nejde přes jazyk," dodal s úsměvem.