Praha - Před rokem zamířil hokejový obránce Jakub Jeřábek z Plzně do Kontinentální ligy s cílem posunout se dál v kariéře. Po vydařené sezoně v dresu Podolsku, kterému vydatně pomohl k premiérovému postupu do play off, opět řeší, co dál. Zda pokračovat v Rusku, nebo se vydat do zámoří a pokusit se prosadit v NHL. Zájem o jeho služby má mít hned několik klubů.

"Zatím to nevypadá nijak. Dilema to určitě je, protože zájem z Ruska byl už od prosince. Každým dnem se to vyvíjí a jsem sám zvědavý, co se stane," řekl Jeřábek novinářům na úterním zahájení přípravy na mistrovství světa. Viťaz má zájem, aby v klubu pokračoval. "O NHL sní každý. Klidně to ale může dopadnout tak, že zůstanu v Rusku," uvedl pětadvacetiletý bek.

Na základě stávajících podmínek v NHL může Jeřábek podepsat pouze roční dvoucestnou smlouvu, což považuje za ideální. Připraven porvat se o splnění snu podle všeho je. "Nejde ale jen o mě. Ruské kluby moc čekat nechtějí. Sám si ale říkám, že nemá cenu spěchat. Loni jsem touhle dobou už měl podepsanou smlouvu. Uvidíme," řekl účastník loňského světového šampionátu, jenž má velkou šanci prosadit se i do nominace na nadcházející vrchol sezony.

Rok v Rusku si maximálně pochvaluje. V Podolsku hrál v elitní formaci, jak mu klub sliboval, a velký prostor dostal i v přesilových hrách. "Všechno klaplo. Fajn bylo i to, že tam se mnou byl od začátku Roman (Horák), který mi pomohl. Pak jsme vytvořili dobrou lajnu, měli jsme třetí nebo čtvrté nejlepší přesilovky v lize. Klapalo to a body skákaly," těšilo Jeřábka, jenž v 59 zápasech nasbíral 34 bodů za pět branek a 29 asistencí.

Premiérové play off však pro Podolsk nemělo dlouhého trvání, Jeřábek a spol. prohráli 0:4 na zápasy s favorizovaných Petrohradem. "Byl to těžký soupeř, což jsme všichni věděli. Myslím si, že šanci jsme měli jen v prvním zápase. Další byly jednoznačné," řekl. Pozitivní hodnocení sezony však rychlý konec v play off nezměnil. "Užili jsme si to. Že to nevyšlo, nechci říct, že s tím každý počítal, ale bylo to nad rámec týmu," uvedl.

Nyní se naplno soustředí na národní tým a dlouhou přípravu na MS. Šampionát ve Francii a Německu bude až v květnu. "Hlava je nastavená tak, že tady chce být. Jde spíše o to, jaká bude forma na ledě a jak se bude dařit. Nominace se bude odvíjet od zápasů," řekl Jeřábek, jenž z tribuny stíhá fandit i mateřské Plzni v play off proti Liberci. Chystá se i na dnešní zápas do Liberce, kde budou Indiáni odvracet konec sezony.