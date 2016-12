Helsinky - Obránce české hokejové reprezentace Jakub Jeřábek pozorně sledoval mistrovství Evropy házenkářek a fandil své sestře Markétě. Přenos ze středečního večerního závěrečného duelu s Norskem stihl sledovat krátce po příletu do Helsinek, kde dnes hokejisté vstoupí do Channel One Cupu zápasem s Finy.

"Koukali jsme s Domčou (Dominikem Furchem) na pokoji. Myslím, že měly suprový turnaj a nemají se vůbec za co stydět. Holky tam mohly hrát úplně s každým. Byl jsem příjemně překvapený. I s Ruskama i s Rumunkama hrály vyrovnané zápasy. V tom posledním už jim na konci docházely síly a bylo vidět, že už toho mají dost," řekl Jeřábek novinářům.

Cestu házenkářek za desátým místem a vystoupení své sestry sledoval obránce ruského Podolsku pozorně kde se dalo. "Koukal jsem na iPadu. Na stránkách EHF byly živé přenosy, takže jsem koukal, na co jsem mohl. Jen jsme teď byli v Čerepovci a tam jsem házenou skoro nechytl, protože se mi to sekalo. Zápas předtím byl v televizi, takže na internetu nešel. Ségře jsem psal po každém zápase," podotkl pětadvacetiletý plzeňský odchovanec.

On sám letos debutoval na mistrovství světa v Rusku, jeho sestra se dočkala ve 20 letech také premiérového šampionátu. "Hecujeme se, ale teď to bylo spíš takové, abych ji podpořil. Sama říkala, že to je její první velká akce a hrozně se na to těší, ale byla i nervózní. Říkal jsem jí, že se z toho nesmí po, svým způsobem to brát jako každý jiný zápas a hlavně si to užívat," prohlásil.

"Co jsme se bavili, tak dostaly příležitost mladé holky a je to jen dobře. Nebylo to jen na ní, také Kamča Kordovská je skoro stejně stará jako ona, tak tu zodpovědnost si tam tahle rozložily mezi sebe," byl Jeřábek rád, jak se Markéta poprala s rolí druhé nejmladší hráčky v českém výběru.

Jako starší a zkušenější jí ale k házené moc rad nedává. "Je v tom trošku po tátovi, ale neříkám, že si do toho nenechá vůbec mluvit. My rodinní příslušníci, kteří jsme házenou nikdy nehráli, jí do toho nemůžeme moc kecat. Má kolem sebe hodně zkušených lidí, kteří jí ty rady předali a díky tomu je tam, kde je," řekl Jeřábek.

Podpořit se vzájemně osobně na zápasech už moc nestíhají. "Markét nebyla ani teď v listopadu, když jsme hráli v Plzni se Švédy. Nestihla to, protože neměla volno, takže koukáme spíš přes internet. Já byl naposledy na házené, když vyhráli titul s Mostem v Praze. Prohrály první zápas doma a pak musely oba na Slavii vyhrát. Tam jsme byli na oba zápasy," připomněl si květnovou roli fanouška.

V dalších dnech už by zápasy házenkářek moc sledovat nestihl. Po dnešním duelu v Helsinkách se hokejisté už v noci přesunou do Moskvy a čeká je hned v pátek od 17:00 SEČ Rusko. Kvůli oslavám 70 let ruského hokeje budou mít netradičně zápasové volno v sobotu a v neděli se utkají se Švédy.

"Myslím, že je i dobře, že to nebude ve stejném formátu a sobota bude volná. I když pátek bude asi náročný, ale myslím, že to bude zajímavé," podotkl Jeřábek. Výhodou by mělo být, že se v noci vyhnou tradičním moskevským dopravním zácpám. "Ale asi od nějakých desíti tam můžou najet kamiony se zásobováním, tak jsme si dělali s klukama srandu, že tam schválně postaví z letiště kamiony až k hotelu a pojedeme tam mezi nima."

Z Ruska jej však překvapila spíš zpráva, že KHL ze dne na den zavedla hru v prodloužení ve třech proti třem, zatímco dosud se hrálo ve čtyřech proti čtyřem. "Bylo to jako blesk z čistého nebe. Koukal jsem na naše ruské stránky a tam to psali. Celkově je to dobře, i když na těch velkých hřištích, co tam jsou, tak to bude asi o nohy," komentoval Jeřábek sjednocení pravidel uprostřed sezony s ostatním světem.

V Rusku, kam zamířil z Plzně letos, jej to nepřekvapuje. "Poprvé v životě se mi stalo, že mi zpětně odebrali jednu desítku. Bylo to s Jugrou a dostal jsem ještě jednu na konci za řeči. Pak se řešilo, jestli budu hrát další zápas a dospěli, že jednu mi stáhli a budu," dodal Jeřábek.