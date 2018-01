Hokejista Anaheimu Ducks Ondřej Kaše poté, co překonal brankáře Pittsburghu Penguins Tristana Jarryho. ČTK/AP/Jae C. Hong

New York - Hokejový útočník Ondřej Kaše pomohl ve středečním utkání NHL gólem a asistencí k vítězství Anaheimu 5:3 nad Pittsburghem. Stejnou bilanci zaznamenal i David Krejčí, který s Bostonem porazil Montreal 4:1. Za Bruins, kteří bodovali ve čtrnácti utkáních v řadě, skóroval také David Pastrňák. V dresu poražených vstřelil svou premiérovou branku v soutěži Jakub Jeřábek.

Anaheim rozhodl o výhře ve druhé třetině, kdy čtyřmi trefami odpověděl na gól Jevgenije Malkina. Ruský útočník dal 20 branek za Pittsburgh už v desáté sezoně, což se povedlo v klubové historii jen třem dalším hráčům - Jaromíru Jágrovi, Mariu Lemieuxovi a Sidneymu Crosbymu.

Kaše asistoval u druhé branky a poté korunoval úspěšnou pasáž domácích ze samostatného úniku, který zakončil bekhendovým blafákem. Český útočník mohl v úvodu poslední části přidat i pátý gól, ale tyč byla proti. "Hrají stylem nahoru dolů, hodně střílejí. Otevírají tím prostor v obraně a může se jim stát, že jim někdo ujede. Měli jsme i štěstí na odrazy a dokázali šance využít," řekl útočník Anaheimu Chris Wagner, který skóroval v oslabení.

Ducks vstřelili čtyři branky v jedné třetině po téměř roce. Obhájci Stanleyova poháru ještě zdramatizovali zápas dvěma góly, ale při hře bez brankáře inkasovali popáté. Kaše byl vyhlášen druhou hvězdou utkání, v posledních třech zápasech nasbíral pět bodů (3+2).

Jeřábek vyšel v úvodních sedmnácti utkáních bodově naprázdno, ale minule si připsal první dvě přihrávky a proti Bostonu zažil i radost ze vstřelené branky. Český obránce otevřel skóre po 31 sekundách hry, když si jeho nahození od levého mantinelu srazil do vlastní sítě Zdeno Chára.

"Myslel jsem, že to nebyl můj gól. Nebyla to dobrá střela a domníval jsem se, že to šlo od (Maxe) Paciorettyho, ale později mi řekli, že to tam srazil (Zdeno) Chára," komentoval svou trefu Jeřábek pro deník Montreal Gazette.

Osmnáctým zásahem v sezoně brzy vyrovnal nejlepší český střelec v soutěži Pastrňák. "Když prohráváte o gól, zvláště od první minuty, není to ještě takový problém. Náš tým má vnitřní sílu, už to během sezony mnohokrát dokázal. Věděli jsme, že je před námi stále skoro celý zápas a zabojovali jsme," uvedl domácí útočník Brad Marchand.

Boston se ujal ve druhé třetině vedení po akci Krejčího, po jehož přihrávce se prosadil se štěstím Ryan Spooner. Domácí útočník chtěl ještě vylepšit pozici pro spoluhráče a jeho pas se odrazil od brusle Jonathana Drouina za záda Careyho Price. V poslední části pojistili výhru Brad Marchand a Krejčí, který trefil při power play soupeře opuštěnou branku.

"Udělali jsme pár chyb v obraně a přestali hrát," mrzelo Jeřábka, který si z týmu jako jediný připsal do statistiky +/- plusový bod. "Odehráli jsme špatný zápas. Vypadalo to, jakoby nikdo nechtěl puk. A jejich útok je jeden z nejlepších v lize. Když jim hru neznepříjemníte a nabídnete jim šance, donutí vás za to pykat," doplnil kapitán Montreal Max Pacioretty.

Zápas měl specifický náboj pro trenéra Claudea Juliena, který přijel do haly Bruins poprvé od loňského vyhazovu v roli soupeře. Zkušený kouč v Bostonu strávil deset let a s týmem získal v roce 2011 Stanleyův pohár. Od domácích fanoušků sklidil velký potlesk. "Bylo to hodně emotivní. Nikdy na působení v Bostonu a na to, co tu pro mě udělali, nezapomenu. Ale jsem rád, že je už ten zápas za mnou. Jsem trenérem a vždy se snažím mít emoce pod kontrolou. Nebylo to lehké," řekl Julien, který byl zklamaný z výkonu svých svěřenců.

NHL:

Boston - Montreal 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Branky: 7. Pastrňák, 23. Spooner (Krejčí), 44. Marchand, 57. Krejčí - 1. Jeřábek. Střely na branku: 32:22. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Bergeron, 2. Marchand, 3. Rask (všichni Boston).

Anaheim - Pittsburgh 5:3 (0:1, 4:0, 1:2)

Branky: 25. Rakell, 26. Henrique, 30. Wagner, 39. O. Kaše, 60. H. Lindholm - 19. Malkin, 49. Kessel, 55. Guentzel. Střely na branku: 33:33. Diváci: 17.291. Hvězdy zápasu: 1. Fowler, 2. O. Kaše (oba Anaheim), 3. Kessel (Pittsburgh).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 44 31 3 10 161:112 65 2. Boston 43 25 8 10 141:109 58 3. Toronto 46 25 4 17 147:133 54 4. Detroit 44 18 7 19 119:135 43 5. Florida 43 18 6 19 122:141 42 6. Montreal 45 18 6 21 116:142 42 7. Ottawa 42 15 9 18 117:149 39 8. Buffalo 44 11 9 24 99:151 31

Metropolitní divize:

1. Washington 45 28 3 14 140:127 59 2. New Jersey 43 23 8 12 137:131 54 3. Columbus 46 25 3 18 124:129 53 4. NY Rangers 45 23 5 17 137:130 51 5. Pittsburgh 47 24 3 20 138:146 51 6. NY Islanders 46 23 4 19 159:168 50 7. Philadelphia 44 20 8 16 129:130 48 8. Carolina 45 20 8 17 126:140 48

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 46 26 7 13 153:127 59 2. Nashville 43 26 6 11 132:114 58 3. St. Louis 47 27 3 17 136:123 57 4. Dallas 46 26 3 17 140:126 55 5. Minnesota 46 24 5 17 133:131 53 6. Colorado 43 24 3 16 142:126 51 7. Chicago 45 22 6 17 136:123 50

Pacifická divize:

1. Vegas 43 29 3 11 145:117 61 2. San Jose 43 24 6 13 123:114 54 3. Calgary 45 25 4 16 131:125 54 4. Los Angeles 44 24 5 15 129:107 53 5. Anaheim 46 21 9 16 127:128 51 6. Edmonton 46 20 3 23 126:147 43 7. Vancouver 45 18 6 21 119:147 42 8. Arizona 46 10 8 28 107:163 28