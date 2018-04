Utkání 1. kola play off NHL, Východní konference - 2. zápas Washington - Columbus. Matt Calvert (druhý zprava) z Columbus Blue Jackets střílí gól v prodloužení. Uprostřed brankář Washingtonu Capitals goaltender Braden Holtby, vpravo jeho spoluhráč Jakub Jeřábek.

Utkání 1. kola play off NHL, Východní konference - 2. zápas Washington - Columbus. Matt Calvert (druhý zprava) z Columbus Blue Jackets střílí gól v prodloužení. Uprostřed brankář Washingtonu Capitals goaltender Braden Holtby, vpravo jeho spoluhráč Jakub Jeřábek. ČTK/AP/Nick Wass

New York - Útočník Jakub Voráček ve třetím utkání prvního kola play off NHL asistoval u jediné branky hokejistů Philadelphie, která na vlastním ledě podlehla Pittsburghu 1:5. Úřadující šampioni se v sérii ujali vedení 2:1 na zápasy i díky čtyřem bodům kapitána Sidneyho Crosbyho. Přihrávka obránce Jakuba Jeřábka nezabránila porážce Washingtonu s Columbusem 4:5 v prodloužení. Capitals doma ztratili oba duely v nastavení a prohrávají 0:2.

Crosby poslal Penguins do vedení v 11. minutě, dvoubrankový náskok obstaral zkraje prostřední části centr Derick Brassard. Hosté zápas definitivně zlomili v 27. minutě dvěma zásahy v rozmezí pouhých pěti sekund, čímž vyrovnali rekord Detroitu z roku 1965. Třetí gól padl po Voráčkově vyloučení, kterým kladenský rodák poslal Penguins do přesilovky čtyři na tři.

"První třetinu jsme začali dobře, vytvořili si několik příležitostí, ale bohužel se netrefili. Třetí a čtvrtý gól Pittsburghu se ukázaly jako rozhodující," uvedl Voráček.

Bek Travis Sanheim v 34. minutě střelou od modré snížil, ale na víc se Flyers nezmohli. Konečnou podobu výsledku stanovil ve třetí třetině zadák Justin Schultz v přesilové hře, když si Voráček znovu odpykával dvouminutový trest.

Pittsburgh využil celkem tři početní výhody, nejužitečnější hráč vyřazovacích bojů posledních dvou let Crosby si vylepšil statistiky vedle gólu o tři asistence. Trojnásobný vítěz Stanley Cupu prožil třetí čtyřbodový večer v play off v kariéře. "Když hrajeme venku a jde o hodně, Sid předvádí nejlepší výkon. Neustále to dokazuje," pochvaloval si trenér Penguins Mike Sullivan.

Philadelphia prohrála stejným poměrem, jakým uspěla ve druhém souboji v Pittsburghu. "Nepanikaříme. Hodíme to za hlavu a uděláme přesně to, co po úvodním duelu - zaměříme se na naše chyby a napravíme je," řekl bojovně kapitán Flyers Claude Giroux.

Šestadvacetiletý Jeřábek si připsal asistenci u první trefy zápasu ve Washingtonu. Capitals dvakrát vedli o dvě branky, ale Blue Jackets mezi 29. a 39. minutou obrátili stav z 1:3 na 4:3. Domácí T.J. Oshie v 57. minutě rozhodl o prodloužení, ale v něm se v 73. minutě prosadil hostující Matt Calvert.

Capitals přitom soupeře přestříleli 58:30. Obránce John Carlson si stejně jako v úvodním zápase zapsal tři nahrávky, ruský kanonýr Alexandr Ovečkin se prosadil dvakrát. Za Columbus zaznamenal tři body (1+2) bek Zach Werenski, dva góly vstřelil útočník Cam Atkinson.

Minnesota po vítězství 6:2 nad Winnipegem snížila stav série na 1:2. O branky Wild se postaralo šest různých střelců. Klíčová byla pasáž mezi 35. a 39. minutou, kdy domácí třemi trefami odskočili na rozdíl čtyř gólů. "Potřebovali jsme zvítězit. V play off to chodí tak, že dvakrát prohrajete a myslíte si, že je konec světa, ale pak z ničeho nic ožijete," prohlásil útočník Minnesoty Zach Parise.

Nováček z Vegas je po triumfu 3:2 v Los Angeles jedinou výhru od postupu do druhého kola vyřazovací části. Golden Knights uspěli i ve třetím utkání série díky skvělé závěrečné části, v níž se ze stavu 0:1 dostali do vedení 3:1. Rozhodující byla 55. minuta, v níž útočníci James Neal a William Karlsson v rozpětí 21 sekund posunuli nevadský celek do dvoubrankového náskoku. Slovinský lídr Kings Anže Kopitar utkání ještě zdramatizoval, ale na vyrovnání už domácí nedosáhli.

Výsledky play off NHL

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 2. zápas:

Washington - Columbus 4:5 v prodl. (2:1, 1:3, 1:0 - 0:1)

Branky: 14. a 25. Ovečkin, 3. Beagle (Jeřábek), 57. Oshie - 19. a 32. Atkinson, 29. Josh Anderson, 39. Werenski, 73. Calvert. Střely na branku: 58:30. Diváci: 18.506. Hvězdy utkání: 1. Calvert, 2. Atkinson (oba Columbus), 3. Ovečkin (Washington). Stav série: 0:2.

Východní konference - 3. zápas:

Philadelphia - Pittsburgh 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Branky: 34. Sanheim (Voráček) - 11. Crosby, 23. D. Brassard, 27. Malkin, 27. Dumoulin, 48. Schultz. Střely na branku: 27:26. Diváci:19.955. Hvězdy utkání: 1. Crosby, 2. M. Murray, 3. Malkin (všichni Pittsburgh). Stav série: 1:2.

Západní konference - 3. zápasy:

Minnesota - Winnipeg 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)

Branky: 10. Mikael Granlund, 18. Parise, 24. Dumba, 35. E. Staal, 36. Jordan Greenway, 39. M. Foligno - 5. Wheeler, 27. T. Myers. Střely na branku: 29:31. Diváci: 19.175. Hvězdy utkání: 1. Mikael Granlund, 2. E. Staal, 3. M. Foligno (všichni Minnesota). Stav série: 1:2.

Los Angeles - Vegas 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

Branky: 14. Iafallo, 58. Kopitar - 47. Eakin, 55. Neal, 55. W. Karlsson. Střely na branku: Diváci: 18.484. Hvězdy utkání: 39:26. 1. M.-A. Fleury, 2. Neal (oba Vegas), 3. Iafallo (Los Angeles). Stav série: 0:3.