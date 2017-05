Moskva - Obránce Jakub Jeřábek z Podolsku a útočník Jan Kovář z Magnitogorsku byli zařazeni do All Star týmu uplynulé sezony Kontinentální hokejové ligy. Na galavečeru v Moskvě si pro cenu pro nejužitečnějšího hráče sezony došel Kovářův spoluhráč Sergej Mozjakin, vítěz kanadského bodování i nejlepší střelec soutěže.

Nejlepším trenérem se stal Oleg Znarok z Petrohradu a nováčkem Vladimir Tkačov z Kazaně. Brankářům na základě úspěšnosti zásahů vládl podruhé v kariéře Vasilij Košečkin z Magnitogorsku.

Do ideální sestavy ale Jeřábka, Kováře a Mozjakina doplnil gólman Igor Šesťorkin z mistrovského Petrohradu, obránce Magnitogorsku Viktor Antipin a útočník Vadim Šipačov z Petrohradu.

Jeřábek, který pro příští sezonu zamířil z KHL do zámořské NHL do Montrealu, z pozice obránce zaznamenal v sezoně pět gólů a 29 asistencí a byl pátým nejproduktivnějším bekem. Kovář nasbíral 23 gólů a 40 asistencí, navíc byl nejproduktivnějším hráčem play off s 25 body v 18 zápasech.