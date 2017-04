Praha - Na Pražském půlmaratonu padl světový rekord. Závod žen vyhrála Keňanka Joyciline Jepkosgeiová v čase 1:04:52 a jako první vytrvalkyně v historii se dostala pod hranici jedné hodiny a pěti minut. Dosavadní rekord, který letos v únoru ve Spojených arabských emirátech zaběhla její krajanka Peres Jepchirchirová, překonala o 14 sekund.

Závod mužů vyhrál s minutovým náskokem před keňskými pronásledovateli Etiopan Tamirat Tola v čase 59:37, pošesté v historii se tak vítěz půlmaratonu v Praze dostal pod hodinovou hranici. Nejlepším českým běžcem byl sedmnáctý Jiří Homoláč v osobním rekordu 1:03:23. Eva Vrabcová doběhla jedenáctá a na český rekord Aleny Peterkové z roku 1994 tentokrát nezaútočila. Časem 1:11:45 za ním zaostala o 43 sekund.

Třiadvacetiletá Jepkosgeiová porazila o půl minuty loňskou vítězku Violah Jepchumbaovou, i ta se dostala hluboko pod osobní maximum a dosavadní pražský traťový rekord 1:05:51. Vítězka zároveň stanovila nové nejlepší světové časy na silničních pěti (14:53), deseti (30:05), patnácti (45:37) i dvaceti kilometrech (1:01:25).

"Jsem šťastná, nemůžu tomu uvěřit. Chtěla jsem si jen zlepšit osobní rekord, rozhodně jsem nečekala, že poběžím tak rychle. Všechno mi tady vyšlo, je to skvělý výkon," řekla České televizi Jepkosgeiová, která v únoru v Emirátech dosáhla času 1:06:08 a v historických tabulkách s ním dosud byla sedmá.

Tvrdila, že o rekordně rychlém tempu na trati ani nevěděla. "Zjistila jsem to až před cílem. Naběhla jsem na cílový modrý koberec a v tu chvíli jsem viděla čas. Na trati jsem si neuvědomovala, že běžím na takhle dobrý čas," prohlásila Jepkosgeiová, druhá ze zářijové pražské Grand Prix na 10 kilometrů, kde prohrála právě s Jepchumbaovou.

Tola, bronzový medailista z olympijské desítky v Riu, narušil nadvládu keňských běžců, kteří v Praze nevyhráli jen čtyřikrát. Od soupeřů se odpoutal už na desátém kilometru a poprvé v kariéře se dostal pod hodinu. "Teplejší počasí mi vůbec nevadí. Podobné bylo i v úvodu roku v Dubaji, kde jsem vyhrál maraton," řekl.

Spokojeností zářil i Homoláč, třebaže před závodem uvažoval o čase pod 63 minut. Osobní rekord 1:03:50 z loňského roku vylepšil o 27 vteřin a postaral se o nejlepší český čas v historii Pražského půlmaratonu. Výkon svého trenéra Róberta Štefka z roku 2005 překonal o 11 sekund a zařadil se na páté místo dlouhodobých českých tabulek.

Dva a půl měsíce před závodem strávil Homoláč tréninkem v nadmořské výšce 2400 metrů v Keni, odkud se vrátil ve čtvrtek po 28 hodinách cesty. "Jsem sice trochu unavený, ale ten přechod jsem zvládl velmi dobře. Běželo se mi fantasticky, s novým osobákem o půl minuty naprostá spokojenost," řekl nejlepší domácí závodník. Druhý Čech Vít Pavlišta na něj ztratil přes tři minuty.

Naopak Vrabcovou dosažený čas trochu mrzel. "Po viróze mám sice naběháno o něco míň, ale na to se vymlouvat nemůžu. Začátek jsem přepálila, první kilometry za 3:05, to je opravdu moc. Musím začít běhat trochu jinak," uvedla Vrabcová, která loni doběhla do cíle u Rudolfina v čase 1:11:06.

Pražský půlmaraton:

Muži: 1. Tola (Etiop.) 59:37, 2. Tanui 1:00:38, 3. Yegon 1:00:41, 4. Kipyego 1:00:47, 5. Koech 1:01:00, 6. Kipyatich (všichni Keňa) 1:01:03, ...17. Homoláč 1:03:23, 23. Pavlišta 1:06:34, 25. Janů 1:07:54, 28. Vaš 1:08:13, 31. Kreisinger (všichni ČR) 1:09:10.

Ženy: 1. Jepkosgeiová 1:04:52 - světový rekord, 2. Jepchumbaová 1:05:22, 3. Chemutaiová 1:06:58, 4. Aiyabeiová 1:07:50, 5. Chesirová (všechny Keňa) 1:07:51, 6. Hasayová (USA) 1:07:55, ...11. Vrabcová 1:11:45, 15. Jíšová 1:18:51, 16. Rychnovská 1:20:15, 17. Havránková 1:21:11, 18. Lajdová (všechny ČR) 1:21:51.

Záchranná služba odvezla z půlmaratonu do nemocnic 24 běžců Pražská záchranná služba z dnešního půlmaratonu odvezla do nemocnic 24 běžců, žádný z nich nebyl v ohrožení života. Během závodu ošetřila další desítky účastníků, jejichž hospitalizace ale nebyla nutná. ČTK to řekla mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová. Policie podle svého mluvčího Tomáše Hulana nezaznamenala žádné zásadní problémy s řidiči, kteří kvůli závodu museli jet po náhradních trasách. Všichni běžci předávaní záchrankou do nemocnic byli při vědomí. "Vesměs se jednalo o kolapsové stavy a lehčí případy," uvedla Poštová. Kvůli půlmaratonu posílily pražskou záchrannou službu oproti normálnímu stavu tři posádky a tradičně bylo nasazeno také speciální velkokapacitní vozidlo Golem, v němž bylo ošetřeno 22 běžců. Z nich 17 nevyžadovalo další péči a byli po ošetření ponecháni na místě, doplnila mluvčí. Letos nově u závodu asistovaly také čtyři cyklohlídky vybavené automatizovaným externím defibrilátorem k oživování lidí se srdeční zástavou. Policie kvůli trase běhu průběžně uzavírala ulice v pěti městských částech. Řidičům policisté a strážníci doporučovali objízdné trasy. "Neřešili jsme žádnou zásadní situaci nebo nějaké incidenty v rámci uzavírek," řekl ČTK policejní mluvčí Hulan. Půlmaraton, kterého se zúčastnilo zhruba jedenáct tisíc rekreačních běžců, také změnil trasy téměř 20 tramvajových linek zejména v centru Prahy. Dopravu v centru města proto podle dopravního podniku zajišťovalo především metro. Pražský půlmaraton má zlatou známku mezinárodní atletické federace IAAF, což je nejvyšší ocenění kvality silničních běžeckých závodů. Závod žen dnes vyhrála Keňanka Joyciline Jepkosgeiová v novém světovém rekordu 1:04:52. Mezi muži se vítězný Etiopan Tamirat Tola jako jediný dostal pod hranici jedné hodiny.