Praha - Keňanka Joyciline Jepkosgeiová jako první žena v historii zaběhla 10 kilometrů na silnici pod 30 minut. V Praze vyhrála v čase 29:43. Vlastní světový rekord z jarního pražského půlmaratonu vylepšila o 21 sekund. Mužský závod vyhrál v nejlepším čase letošní sezony 27:10 Keňan Benard Kimeli.

Třiadvacetiletá Jepkosgeiová hned po startu utekla ostatním spolufavoritkám. S pomocí vodiče Ezekiela Kemboie od začátku měla rychlejší mezičasy než při světovém rekordu. Hranici 30 minut pokořila o sedmnáct sekund. "Jsem velmi šťastná. Hodně jsem si věřila. Nebylo to jednoduché, celý závod byl hodně těžký," řekla v rozhovoru pro Česku televizi.

Druhá doběhla další Keňanka Fancy Chemutaiová. Vylepšila si osobní rekord na 30:06 a posunula se na třetí místo historických tabulek. Za starým světovým rekordem zaostala o pouhé dvě sekundy. Před ní jsou pouze Jepkosgeiová a keňská rodačka Violah Jepchumbaová aktuálně reprezentující Bahrajn. Ta dnes doběhla třetí v čase 30:25.

Velmi rychle běželi také muži. Vítězný Benard Kimeli o osm sekund překonal vlastní letošní maximum. Na pátém kilometru předběhl vodiče, kteří na jeho vkus běželi příliš pomalu. "Běžel jsem bez ohledu na ně, byly to strhující závěrečné dva kilometry. S časem jsem strašně spokojen," pochvaloval si.

Ve finiši udolal bratra Mathewa, který za ním zaostal o pouhou sekundu. Také třetí Rhonex Kipruto, který byl rovněž dlouho ve vedoucí skupině, se výkonem 27:13 se o pět sekund dostal pod dosavadní nejlepší výkon roku. Ten časem 27:18 držel Benard Kimeli. Obhájce vítězství Abraham Kipyatich z Keni krátce před polovinou závodu odpadl z čelní skupiny a nakonec obsadil jedenáctou příčku (28:14).

Eva Vrabcová-Nývltová jako nejlepší Češka doběhla na sedmém místě v čase 33:08. "Musím přiznat, že to trošku bolelo, protože desítka už je na mě hodně rychlá. Vzhledem k tomu, že jsme poslední tři měsíce rychlost vůbec netrénovali, tak jsem si říkala, že to bude sprint. No, a byl. Obzvlášť holky, když běžely na světový rekord, to bylo úžasné," řekla.

Mezi muži byl nejlepším českým zástupcem Jiří Homoláč, který se časem 30:14 zařadil na 26. příčku. "Je to můj nejlepší čas tady na té trati. Běželo se mně dobře, běžel jsem tam ve skupince s Brazilcem, Francouzem a tak. Není to úplně top čas, ale já jsem uprostřed maratonské přípravy, takže si myslím, že to je dobré," řekl po závodě.

Grand Prix na 10 kilometrů v Praze:

Muži: 1. B. Kimeli 27:10, 2. M. Kimeli 27:11, 3. R. Kipruto (všichni Keňa) 27:13, ...26. Homoláč (ČR) 30:14.

Ženy: 1. Jepkosgeiová 29:43 - světový rekord, 2. Chemutaiová (obě Keňa) 30:06, 3. Jepchumbaová (Bahrajn) 30:25, ...7. Vrabcová-Nývltová (ČR) 33:08.