Praha - Jen čtvrtina mužů absolvuje preventivní vyšetření u svého praktického lékaře dostatečně často. Nárok na ni zdarma mají jednou za dva roky. Upozorňuje na to informační kampaň STK pro chlapy zaměřená na prevenci rakoviny varlat, prostaty a tlustého střeva. Obavy z toho, že rakovinou onemocní, mají podle průzkumu asi dvě třetiny mužů. Včasné odhalení umožňuje vyléčit až 90 procent nádorů.

Na primární prevenci nemocí, kterou pacientům poskytují praktičtí lékaři, jde v Česku asi půl procenta nákladů na zdravotnictví. Dalších asi 60 milionů korun ročně stojí screeningové programy, tedy pravidelné testy na nádory prsu, děložního hrdla a tlustého střeva a konečníku.

Odborníci by ocenili, pokud by byla mezi sledované nemoci zařazená také rakovina prostaty. Lékaři ji ročně zjistí téměř u 7000 mužů, mělo nebo má ji asi 48.000 Čechů. Ročně na ni zemře 1500 z nich. Rakovina tlustého střeva a konečníku je druhý nejčastější onkologický problém v EU, rakovina prostaty třetí. První je rakovina plic.

Prohlídka zaměřená na zjištění rakoviny tlustého střeva a konečníku je zdarma od 50 do 70 let. V roce 2014, kdy bylo zavedeno zvaní formou dopisu, bylo otestováno asi 30 procent populace daného věku.

Lidé mají nárok na preventivní prohlídku jednou za dva roky u praktického lékaře, dvakrát ročně u zubaře a ženy navíc jednou do roka u gynekologa. Od 30 let pak mohou podstoupit jednou za dva roky také vyšetření na hladinu cukru v krvi. Pacienti trpící cukrovkou, vysokým krevním tlakem či kardiovaskulárními poruchami mají od 50 let věku nárok na vyšetření týkající se ledvin. Další preventivní prohlídky se týkají dětí.

V pondělí začíná týdenní informační kampaň Týden chlapů. Nadační fond Petra Koukala v něm vyzývá všechny muže, aby si zašli k lékaři na preventivní prohlídku. Apeluje také na partnerky a manželky českých mužů, které mohou ovlivnit, jak se muži o své zdraví starají. Na webu projektu je seznam partnerských ordinací, které jsou připravené muže vyšetřit.

Projekt pořádá farmaceutická firma Sanofi a nadační fond Petra Koukala. Badmintonistovi byla rakovina varlat zjištěna ve 24 letech. Kromě operace nádoru musel podstoupit i chemoterapii. Po vyléčení se ke sportu vrátil a začal se aktivně věnovat prevenci rakoviny u mužů.