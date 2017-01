Innsbruck (Rakousko) - Třetí závod Turné čtyř můstků v Innsbrucku, jenž byl kvůli silnému větru ukončen po prvním kole, vyhrál norský skokan na lyžích Daniel André Tande a dostal se tak do vedení v Turné i Světovém poháru. Lukáš Hlava obsadil šestnácté místo, bodovali i další dva Češi v závodě Jakub Janda (20.) a Roman Koudelka (26.).

Závod na Bergiselu komplikoval prudký a točící se vítr, kvůli němuž museli skokani často na své pokusy dlouho čekat. První kolo trvalo málo vídaných 98 minut a krátce po jeho skončení jury rozhodla, že už se dál skákat nebude.

Dvaadvacetiletý Nor Tande navázal na novoroční vítězství z Garmisch-Partenkirchenu a převzal vedení v Turné od Poláka Kamila Stocha, jenž byl dnes čtvrtý. Spolu s Tandem se v Innsbrucku dostali na stupně vítězů jeho krajan Robert Johansson a Rus Jevgenij Klimov.

Na Turné se ani dnes příliš nedařilo dosavadnímu lídrovi Světového poháru Domenu Prevcovi. Slovinec byl dnes pětadvacátý a Tande ho v pořadí seriálu předstihl o 36 bodů.

Hlava měl na podmínky štěstí, společně s dobrým výkonem ho donesly na 120,5 metru. Díky tomu nečekaně hladce porazil v k.o. souboji Poláka Stefana Hulu, jenž předvedl skok dlouhý jen na 100,5 metru. Hlava si připsal nejlepší výsledek v sezoně a teprve třetí body v devíti závodech.

Janda se z nájezdové lavice vracel kvůli silnému větru hned několikrát a dokonce se jednou vyzul z lyží. Nakonec skočil s větrem v zádech 114 metrů, a přestože prohrál s Jarkko Määttäem z Finska, bodoval i ve třetím závodu Turné. Do druhého kola by býval postoupil jako jeden ze šťastných poražených.

Koudelka také dlouho na nájezdu čekal, nakonec předvedl skok dlouhý 118,5 metru, přestože neměl špatné podmínky. Už v kvalifikaci vypadli Jan Matura, překvapivě Vojtěch Štursa a také Tomáš Vančura.

V závodě už dnes chyběl mistr světa Severin Freund z Německa, který odjel z Turné předčasně kvůli chřipce. Neskákal ani jeho soupeř ve dvojici Michael Hayböck z Rakouska, který je nachlazen.

Třetí závod Turné čtyř můstků a SP ve skocích na lyžích v Innsbrucku:

1. Tande 125,7 b. (128,5 m), 2. Johansson (oba Nor.) 123,1 (133), 3. Klimov (Rus.) 119,1 (127), 4. Stoch (Pol.) 117,4 (120,5), 5. Stjernen (Nor.) 117,1 (122,5), 6. Kot (Pol.) 117,0 (121), 7. Fettner (Rak.) 116,7 (120) a Žyla (Pol.) 116,7 (121), 9. Colloredo (It.) 114,4 (122,5), 10. Kasai (Jap.) 114,3 (125,5), ...16. Hlava 106,9 (120,5), 20. Janda 102,2 (114), 26. Koudelka (všichni ČR) 98,8 (118,5).

Průběžné pořadí Turné (po 3 ze 4 závodů): 1. Tande 710,3 b., 2. Stoch 708,6, 3. Kraft (Rak.) 693,7, 4. Žyla 686,7, 5. Fettner 671,1, 6. Eisenbichler (Něm.) 669,0, ...19. Janda 612,2, 29. Koudelka 467,5, 34. Štursa (ČR) 375,0, 44. Hlava 219,7.

Průběžné pořadí SP (po 10 z 27 závodů): 1. Tande 632 b., 2. D. Prevc (Slovin.) 596, 3. Stoch 533, 4. Kraft 504, 5. Kot 383, 6. Fettner 364, ...23. Štursa 87, 29. Janda 51, 32. Koudelka 39, 36. Hlava 26, 52. Vančura (ČR) 2.