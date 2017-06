Jedničkou draftu kanadsko-americké NHL se stal švýcarský hokejový centr Nico Hischier (uprostřed), který působil v uplynulé sezoně v zámořské juniorské QMJHL v Halifaxu. Sáhlo po něm New Jersey.

Chicago - Jedničkou draftu kanadsko-americké NHL se stal švýcarský hokejový centr Nico Hischier, který působil v uplynulé sezoně v zámořské juniorské QMJHL v Halifaxu. Sáhlo po něm New Jersey. Kanadského útočníka Nolana Patricka, jenž hrál za Brandon WHL, si vybrala z druhého místa Philadelphia.

V 1. kole se dočkali také dva čeští útočníci - práva na Martina Nečase z Komety Brno si zajistila z 12. místa Carolina a po Filipu Chytilovi ze Zlína sáhli na 21. pozici slavní New York Rangers.

Hischier byl nadšený. "Slyšet své jméno bylo neuvěřitelné. Těžko hledám slova. Nejprve jsem objal mámu, která začala plakat. Je opravdu úžasné mít na sobě dres Devils, vypadá skvěle. Asi to nevstřebám, dokud se z toho pořádně nevyspím," citoval Hischiera server nhl.com.

Stal se nejvýše draftovaným Švýcarem v historii a sedmou evropskou jedničkou. Z krajanů překonal forvarda Nina Niederreitera, jehož si v roce 2010 vybrali na páté pozici New York Islanders. Jedničkami byli ze Starého kontinentu v předešlých 54 draftech Rusové Ilja Kovalčuk (2001), Alexandr Ovečkin (2004), Nail Jakupov (2012), Češi Roman Hamrlík (1992), Patrik Štefan (1999) a Švéd Mats Sundin (1989).

Hischier, který je odchovancem Vispu a v ročníku 2015/16 si zahrál nejvyšší švýcarskou soutěž ze Bern, si v základní části QMJHL připsal v 57 zápasech 86 bodů za 38 branek a 48 asistencí. V šesti duelech play off zaznamenal tři trefy a čtyři přihrávky.

Generální manažer New Jersey Ray Shero mu dal přednost před Patrickem, který byl v prognózách Centrálního úřadu pro skauting či Mezinárodní organizace pro skauting (ISS) řazen na první pozici před švýcarský talent. Patrick ale po operaci tříselné kýly z loňského léta stihl v uplynulém ročníku sehrát jen 33 zápasů, v nichž nastřádal 46 bodů díky 20 gólům a 26 nahrávkám.

Nejlepší český junior uplynulé sezony Nečas z mistrovské Komety Brno se může těšit na působení v Carolině. "Jsem opravdu rád, že mě draftovala Carolina," prohlásil osmnáctiletý Nečas. "Věřím, že po další sezoně v české extralize budu připravený. Udělám pro to vše, co bude v mých silách," doplnil Nečas, který v 51 zápasech minulé sezony při svém debutu v domácí nejvyšší soutěži zaznamenal 19 bodů za 11 gólů a osm asistencí.

Po sedmnáctiletém Chytilovi, jenž dovrší plnoletost až 5. září, sáhli Rangers výše, než napovídaly žebříčky. Stal se nejmladším hráčem letošního prvního kola. Švédský obránce Erik Brännström, jehož si na 15. místě vybral nováček NHL Vegas Golden Knights, je o tři dny starší. Chytil už stihl v extralize za Zlín 40 zápasů a připsal si 10 bodů za pět branek a stejný počet asistencí.

"Bylo to pro mě překvapení. Čekal jsem spíš úplný konec prvního nebo začátek druhého kola. Jsem hrozně rád, že to vyšlo a ještě navíc do Rangers, kteří jsou jedním z nejznámějších klubů v NHL. Jsem hrozně rád, že můžu mít na sobě tento dres. Udělám všechno, abych si v něm mohl zahrát NHL," uvedl Chytil ve videonahrávce na české verzi webu nhl.com.

"V minulosti hrála za Rangers spousta Čechů - Jaromír Jágr, Martin Straka a další. Je to prostě jeden z nejslavnějších klubu, i proto budu makat a pracovat tvrději než doposud, abych si mohl zahrát NHL po tímto jménem," dodal zlínský odchovanec.

Po loňské absenci se dočkali dva Češi v 1. kole potřetí za poslední čtyři drafty. V roce 2014 to byli útočníci Jakub Vrána (13. místo - Washington) a David Pastrňák (25. - Boston), před dvěma lety forvard Pavel Zacha (6. - New Jersey) a obránce Jakub Zbořil (13. - Boston). Loni byl prvním Čechem až ve druhém kole bek Libor Hájek (37. - Tampa Bay), předtím v roce 2013 ve čtvrtém kole zadák Jan Košťálek (114. - Winnipeg).

Výběry ve druhém až sedmém kole začnou v Chicagu dnes od 16:00 SELČ.

Pořadí draftu NHL 2017 v Chicagu

Pořadí - hokejista - národnost - post - dosavadní tým/soutěž):

1. New Jersey Devils - Nico Hischier - Švýcarsko - útočník - Halifax/QMJHL,

2. Philadelphia Flyers - Nolan Patrick - Kanada - útočník - Brandon/WHL,

3. Dallas Stars - Miro Heiskanen - Finsko - obránce - IFK Helsinky/Fin.

4. Colorado Avalanche - Cale Makar - Kanada - obránce - Brooks/AJHL,

5. Vancouver Canucks - Elias Pettersson - Švédsko - útočník - Timra/Švéd.,

6. Vegas Golden Knights - Cody Glass - Kanada - útočník - Portland/WHL,

7. New York Rangers - Lias Andersson - Švédsko - útočník - HV 71/Švéd.,

8. Buffalo Sabres - Casey Mittelstadt - USA - útočník - Green Bay/USHL,

9. Detroit Red Wings - Michael Rasmussen - Švédsko - Tri-City/WHL,

10. Florida Panthers - Owen Tippett - Kanada - útočník - Mississauga/OHL,

11. Los Angeles Kings - Gabriel Vilardi - Kanada - útočník - Windsor/OHL,

12. Carolina Hurricanes - Martin Nečas - ČR - útočník - Kometa Brno/ČR,

13. Vegas Golden Knights - Nicholas Suzuki - Kanada - útočník - Owen Sound/OHL,

14. Tampa Bay Lightning - Callan Foote - Kanada - obránce - Kelowna/WHL,

15. Vegas Golden Knights - Erik Brännström - Švédsko - obránce - HV 71/Švéd.

16. Calgary Flames - Juuso Välimäki - Finsko - obránce - Tri-City/WHL,

17. Toronto Maple Leafs - Timothy Liljegren - Švédsko - obránce - Rögle/Švéd.,

18. Boston Bruins - Urho Vaakanainen - Finsko - obránce - Jyväskylä/Fin.,

19. San Jose Sharks - Joshua Norris - USA - útočník - USA '18'/USDP,

20. St. Louis Blues - Robert Thomas - Kanada - útočník - London/OHL,

21. New York Rangers - Filip Chytil - ČR - útočník - Zlín/ČR,

22. Edmonton Oilers - Kailer Yamamoto - USA - útočník - Spokane/WHL,

23. Arizona Coyotes - Pierre-Olivier Joseph - Kanada - obránce - Charlottetown/QMJHL,

24. Winnipeg Jets - Kristian Vesalainen - Finsko - útočník - Frölunda/Švéd.,

25. Montreal Canadiens - Ryan Poehling - USA - útočník - St. Cloud State University/NCAA,

26. Dallas Stars - Jake Oettinger - USA - brankář - Boston University/NCAA,

27. Philadelphia Flyers - Morgan Frost - Kanada - útočník - Sault Ste. Marie/OHL,

28. Ottawa Senators - Shane Bowers - Kanada - útočník - Waterloo/USHL,

29. Chicago Blackhawks - Henri Jokiharju - Finsko - obránce - Portland/WHL,

30. Nashville Predators - Eeli Tolvanen - Finsko - útočník - Sioux City/USHL,

31. St. Louis Blues - Klim Kostin - Rusko - útočník - Dynamo Moskva/KHL.