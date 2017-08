New York - Světová tenisová jednička Karolína Plíšková dnes vstoupí do US Open. Loňská finalistka posledního grandslamu sezony otevře program na největším kurtu Arthura Ashe od 17:00 SELČ zápasem proti Magdě Linetteové z Polska.

Ve Flushing Meadows bude v úterý ve hře i dalších sedm českých tenistů. Kateřina Siniaková nastoupí proti turnajové čtyřce Elině Svitolinové z Ukrajiny, Markétu Vondroušovou čeká zápas s ruskou šampionkou z roku 2004 Světlanou Kuzněcovovou.

Kvalifikant Václav Šafránek se pokusí zaskočit favorizovaného Bulhara Grigora Dimitrova, Tomáš Berdych se letos už potřetí na grandslamu střetne s Američanem Ryanem Harrisonem. První kolo odehrají také Barbora Strýcová, Lucie Šafářová a Denisa Allertová, v mužské dvouhře nastoupí největší favorité Rafael Nadal a Roger Federer.

Úterní program US Open (začátky 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe: Karolína Plíšková (1-ČR) - Linetteová (Pol.), Ósakaová (Jap.) - Kerberová (6-Něm.), Nadal (1-Šp.) - Lajovič (Srb.), 01:00 Mertensová (Belg.) - Keysová (15-USA), Federer (3-Švýc.) - Tiafoe (USA).

Kurt Louise Armstronga: Siniaková (ČR) - Svitolinová (4-Ukr.), Laaksonen (Švýc.) - Del Potro (24-Arg.), Riskeová (USA) - Vandewegheová (20-USA), Millman (Austr.) - Kyrgios (14-Austr.).

Grandstand: De Minaur (Austr.) - Thiem (6-Rak.), Rodinová (Rus.) - Bouchardová (Kan.), Vondroušová (ČR) - Kuzněcovová (8-Rus.), Šafránek (ČR) - Dimitrov (7-Bulh.).

Kurt č. 5, 1. zápas: Strýcová (23-ČR) - Doiová (Jap.).

Kurt č. 8, 2. zápas: Allertová (ČR) - Petersonová (Švéd.).

Kurt č. 12, 4. zápas: Šafářová (ČR) - Kontaveitová (26-Est.).

Kurt č. 17, 3. zápas: Berdych (15-ČR) - R. Harrison (USA).