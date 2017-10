Praha - Mimořádné jednání pražských zastupitelů, které mělo projednávat dostavbu vnitřního okruhu, dnes skončilo asi po dvou minutách. Většina členů vládnoucí koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) se nedostavila, zastupitelstvo tak nebylo usnášeníschopné. Mimořádné jednání si vyžádala opozice, která považuje postup koalice za obstrukci. Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) označila svolání zastupitelstva za předvolební estrádu. Podle opozičních klubů spory uvnitř koalice ohrožují dostavbu vnějšího i vnitřního městského okruhu.

"Dnes jsme byli svědky absolutní arogance moci. Něco takového tato budova nepamatuje a že toho pamatuje dost. Koalice dala najevo, že nemá žádný zájem řešit problémy města. Skutečnost, že nepřišlo 32 koaličních zastupitelů, s tím jsme se ještě nesetkali. Podotýkám, že nejméně 22 z nich je přitom placeno, za ty peníze by aspoň mohli chodit do práce," řekl novinářům předseda zastupitelského klubu TOP 09 Václav Novotný. Zastupitelstvo má celkem 65 členů.

Podle předsedkyně opozičního klubu ODS Alexandry Udženiji šlo o řízenou obstrukci. "Oni se na tom dohodli, věděli, že nepřijdou, to je výsměch Pražanům. Považujeme to za skandální," uvedla. Zastupitelka Eva Vorlíčková řekla, že k dnešní situaci směřovalo dění na magistrátu dlouhodobě, koalice podle ní odmítá s opozicí jednat a hlasovat o jakémkoliv z jejích návrhů. Podle předsedy zastupitelů za Piráty Jakuba Michálka je přítomnost zastupitele na jednání zákonnou povinností. "A v okamžiku, kdy paní Krnáčová dala každému trafiku, tak by měli své zákonné povinnosti plnit," podotkl.

"Kolegům se nedivím, že se raději věnovali práci namísto toho, aby se účastnili té předvolební estrády. Ani celá opozice to asi nepovažovala za nutné, protože v době zahájení zdaleka nebyla kompletní. Zřejmě nebude náhoda, že v předvolebním měsíci bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo už podruhé," uvedla Krnáčová. Radní Jan Wolf (KDU-ČSL/Trojkoalice) ČTK řekl, že všichni radní od rána pracovali, a sice na přípravě rozpočtu na příští rok.

Opoziční kluby se dnes chtěly znovu pokusit projednat zakázku na projekční práce k dokončení vnitřního okruhu mezi Pelc-Tyrolkou a Balabenkou, což se jim nepodařilo na posledním mimořádném zasedání. ODS chtěla hlasovat i o odvolání radní Jany Plamínkové (STAN/Trojkoalice). Podle občanských demokratů pochybila tím, že zaslala ministerstvu životního prostředí dopis s vyjádřením ke stavbě vnějšího Pražského okruhu mezi D1 a D11. Rada hlavního města dopis následně anulovala a odhlasovala jiné stanovisko. "Byla to právě ODS, která upozornila radu, že za zády rady i primátorky, poslala Plamínková na ministerstvo dopis. Oni to ani nevěděli. Takže vidíte, jak funguje magistrát," řekla Udženija.

Termín náhradního zasedání za dnešní není jasný. Datum určuje primátorka, která tak musí učinit do 15 dnů. Jednání zastupitelů je podle jednacího řádu ukončeno či odloženo nejen v případě nepřítomnosti nadpoloviční většiny, ale rovněž v případě, že členové zastupitelstva neschválí program jednání. To se stalo na mimořádném jednání v září.

Krnáčová zahájila zasedání v 09:00. Kromě úvodních formalit daných jednacím řádem přečetla jména zastupitelů, kteří se z jednání omluvili, a vzápětí zasedání pro neusnášeníschopnost ukončila. Z koalice měl do systému registrujících přítomné zasunutu zastupitelskou kartu jen Jaroslav Štěpánek (ANO).

Praha nemá dokončen ani vnitřní silniční okruh kolem centra města, ani vnější obchvat celé metropole. Vnější okruh měří asi 80 kilometrů, nyní je v provozu zhruba polovina. Chybí severozápadní část mezi Ruzyní, Suchdolem a Březiněvsí a jihovýchodní mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Blíže k zahájení stavby je jihovýchodní část, která by se mohla začít stavět v roce 2019. V případě dokončení vnitřního okruhu, kde schází úsek mezi Pelc-Tyrolkou a Štěrboholy, se nyní hovoří o začátku stavby v roce 2024.