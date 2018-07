Helsinky - Důvěrné jednání prezidentů Ruska a USA Vladimira Putina a Donalda Trumpa po více než dvou hodinách skončilo. Oznámila to ruská zpravodajská televize Rossija 24. Americký prezident po besedě s Putinem označil schůzku za "velmi dobrý začátek pro všechny".

Trump své hodnocení summitu sdělil novinářům při zahájení pracovního oběda, který po besedě mezi čtyřma očima následoval. Z ruské strany se jednání delegací kromě Lavrova účastní hlavní Putinův zahraničně politický poradce Jurij Ušakov a kremelský mluvčí Dmitrij Peskov. Členem americké delegace je kromě Pompea bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton.

Prezidenti spolu za zavřenými dveřmi hovořili zhruba o půl hodiny déle, než organizátoři summitu předpokládali. Delší než plánované bylo i jednání Trumpa s Putinem během jejich prvního setkání v Hamburku loni v létě. Místo plánovaných 40 minut tehdy spolu mluvili přes dvě hodiny.

O výsledcích dnešního jednání Trumpa s Putinem nejsou bližší informace, podrobnosti se novináři mají dozvědět na společné tiskové konference obou státníků. Podle ruských zdrojů by se mohla uskutečnit mezi 16:30 až 17:30 SELČ.

Pompeo a Lavrov se spolu setkali souběžně se schůzkou prezidentů. Ani o jejich jednání, které bylo oficiálně první, nejsou zatím žádné zprávy.

Před zahájením rozhovorů, jimž jsou přítomni jen tlumočníci, oba státníci ujistili novináře, že jsou připraveni debatovat o nejvýznamnějších otázkách světové politiky a o vzájemných vztazích.

Putin při zahájení besedy poukázal na to, že s Trumpem i v minulosti udržoval stálé kontakty, uskutečnilo se několik telefonních rozhovorů. "Přišel ale čas na zevrubný rozhovor o dvoustranných vztazích a bolavých místech ve světě, je jich docela dost," řekl Putin.

Trump Putinovi pogratuloval k úspěšnému uspořádání fotbalového mistrovství světa v Rusku, sledoval prý dokonce semifinále i finále. Ruský prezident tuto skutečnost ocenil uznalým pokývnutím hlavou.

Mezi problémy, o nichž chce hovořit, Trump jmenoval obchod, vojenské otázky, Čínu nebo jaderné zbraně. "Udržovat s Ruskem dobré styky je dobré, nikoli špatné," poznamenal Trump. "Máme skvělé možnosti pracovat společně," dodal.

Prezidenti se setkali ve výstavném Gotickém sále prezidentského paláce, později mají jednat za účasti širších delegací během oběda v Zrcadlové síni, bývalém trůnním sále panovníka. Summit má skončit společnou tiskovou konferencí, začít má podle ruských zdrojů předběžně kolem čtvrté hodiny SELČ. Jednání státníků ale přesný harmonogram nemá.

Podle ruské televize Rossija 24 předložila ruská delegace Američanům "papír" s návrhem textu závěrečného prohlášení. Delegace obou zemí se ale údajně dohodly, že o případném podpisu dokumentu rozhodnou sami prezidenti.

Ruská agentura RIA Novosti krátce před zahájením summitu napsala, že Moskva je připravena debatovat s Američany o údajném vměšování do prezidentských voleb v USA. "Jsme připraveni diskutovat, jsme připraveni k oboustranným závazkům nevměšování do vnitřních záležitostí," citovala agentura nejmenovaného ruského činitele. Rusko podle něj navrhne, aby obě země obnovily dialog o strategické stabilitě a věnovaly se na summitu otázce kontroly zbrojení, Íránu a situaci v Sýrii.

Americký tisk dnes v komentářích nevylučuje, že výsledkem summitu může být závazek Moskvy, že pomůže se stažením íránských vojáků a bojovníků Hizballáhu ze syrských oblastí při hranicích s Izraelem. V otázce kontroly zbrojení se dohoda neočekává, nanejvýš prý ujednání o diskusi na úrovni expertů. Agentura Reuters nevylučuje dohodu o doplnění stavu diplomatů na velvyslanectvích v Moskvě a Washingtonu, oslabeného po oboustranném březnovém vyhoštění.

Prezidentský palác v Helsinkách je od víkendu obležen finskou policií. Dnes se v okolí paláce zastavila veřejná doprava, zakázáno je parkování. V přístavu v blízkosti prezidentského paláce nesmějí kotvit soukromé jachty, nad Helsinkami byl pozastaven letecký provoz. Finsko na čtyři dny zavedlo kontrolu na schengenských hranicích se Švédskem a Norskem.

Trump: USA mají s Ruskem nyní nejhorší vztahy v historii

Vztahy Spojených států a Ruska nebyly nikdy v dějinách horší, než jsou nyní. Před začátkem summitu s Putinem v Helsinkách to dnes na twitteru napsal Trump. Vinu za špatné vztahy podle něj nese řada let amerického bláznovství a hlouposti i současné vyšetřování údajného ruského vměšování do amerických voleb v roce 2016. Trump si také znovu pochvaloval výsledky summitu Severoatlantické aliance z minulého týdne.

"Náš vztah s Ruskem NIKDY nebyl horší díky mnoha letům bláznovství a hlouposti USA a nyní - zmanipulovaného honu na čarodějnice," napsal šéf Bílého domu, který honem na čarodějnice běžně označuje vyšetřování údajného vměšování Ruska do předloňských prezidentských voleb v USA.

V jednom z tweetů prezident kritizoval svého předchůdce Baracka Obamu, který se podle něj v roce 2016 domníval, že prezidentské volby vyhraje demokratka Hillary Clintonová, "a tak když byl informován FBI o ruském vměšování, řekl, že se to nemůže stát, že to není nic moc velkého a NIC s tím neudělal".

"Když jsem vyhrál já, stalo se to velkým problémem a zmanipulovaným honem na čarodějnice, který vedl Strzok," dodal Trump s odkazem na Petera Strzoka, agenta FBI a bývalého člena týmu zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera. Řada republikánských politiků obviňuje Strzoka ze zaujatosti vůči prezidentovi. Za jeho odchodem z Muellerova týmu totiž stálo zveřejnění textových zpráv, které si před předloňskými volbami vyměňoval se svou milenkou, advokátkou FBI Lisou Pageovou. Psal v nich o potřebě zabránit Trumpovu vítězství.

Trump se vrátil také k summitu NATO z minulého týdne, po kterém podle něj obdržel od představitelů členských zemí aliance řadů telefonátů, v nichž mu lídři údajně děkovali za to, že je donutil, aby se dali dohromady a soustředili na finanční závazky. "Byl to skutečně skvělý summit, o kterém mnoho médií informovalo nepřesně. NATO je nyní silné a bohaté!" dodal americký prezident.

Trump v Bruselu kritizoval státy, které vydávají méně než dvě procenta HDP na zbrojení. Kvůli sporu, který americký prezident vyvolal, se musela aliance poprvé po deseti letech sejít na mimořádném zasedání. Všichni členové NATO zopakovali, že tento závazek splní do roku 2024, jak se v roce 2014 dohodli.