Praha - Slovní přestřelka provází dnešní sněmovní projednávání policejní žádosti o vydání předsedy a prvního místopředsedy hnutí ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k stíhání. Poslanci se přeli například i o její podobu. Babiš na závěr svého vystoupení před poslanci požádal, aby ho vydali k trestnímu stíhání, ač kauzu označil za účelovou. Faltýnek poslancům neřekl, jak by měli hlasovat.

Zatímco například Martin Plíšek (TOP 09) uvedl, že žádost policie má potřebné náležitosti, podle místopředsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) je její kvalita z právního hlediska "mizerná".

"V žádosti nevidíme politický zásah," řekl předseda STAN a místopředseda Sněmovny za TOP 09 Petr Gazdík. Poslanci by podle něho neměli být rovnější mezi rovnými.

Poslankyně ANO Jana Lorencová (ANO) zase uvedla, že s Babišovým příchodem do Sněmovny vzniklo riziko přetnutí penězovodů politickým stranám i jednotlivým lidem. "To je to riziko, pro které je třeba zabít Babiše," prohlásila.

"Odmítám celou tu rétoriku o účelovce," řekl ministr zahraničí a volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek v reakci na častá Babišova slova na svou obhajobu. "Jste posedlí sebou samými," vzkázal Zaorálek představitelům hnutí ANO. Sněmovna měla podle něho vyřídit policejní žádost za půl hodiny. Debata trvá už více než dvě hodiny.

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek se ohradil proti tomu, aby Babiš a Faltýnek při své obhajobě útočili na jiné strany. "Nikdo z nás si nepřivlastnil 50 milionů pro malé podnikatele, to byl pouze pan poslanec Babiš. Kdyby nelhal a nepřivlastnil si peníze, které byly původně určeny někomu jinému, tak tady prostě o tom dneska nejednáme," řekl.

Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik soudí, že hlasování Sněmovny o Babišově a Faltýnkově vydání bude testem demokracie pro to, aby se prokázalo, že není nic, "co by bylo šejdrem", a že všechny procesy probíhají standardně a správně. Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura zdůraznil, že se padesátimilionová dotace pro farmu Čapí hnízdo musí prošetřit.

Policie chce Babiše stíhat v souvislosti s dotací pro podezření z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu. Oba poslanci označují případ za účelový a za snahu ovlivnit nadcházející sněmovní volby, v nichž je ANO podle předvolebních průzkumů jednoznačným favoritem. Zatímco Babiš poslance požádal, aby ho ke stíhání vydali, Faltýnek jim nedoporučil, jak mají hlasovat. Sám prý ale bude pro.

Babiš požádal Sněmovnu, aby ho vydala ke stíhání

Babiš požádal poslance, aby ho v případu Čapí hnízdo vydali k trestnímu stíhání, ač kauzu označil za účelovou a za snahu ovlivnit nadcházející volby. Babiš také nařkl policii z toho, že zamlčuje důkazy, které jí byly předloženy.

Video: Vystoupení Babiše a Faltýnka před poslanci 06.09.2017, 11:59, autor: hbv/syk, zdroj: ČTK

"Kdybych nebyl v politice, kauzu Čapí hnízdo by nikdo nevyšetřoval," řekl Babiš. Policii kritizoval například za to, že mluví o fiktivních smlouvách, přitom podle Babiše dostala jejich originály i další dokumenty. Zdůraznil také, že v případu nebyla žádná korupce, padesátimilionovou evropskou dotaci podle předsedy ANO "nikdo neulil někde v Panamě". "Nikdo nic nevytuneloval, nikdo z toho neměl žádný zisk, žádný profit," prohlásil Babiš.

Policie chce Babiše stíhat pro podezření z dotačního podvodu a pro poškození finančních zájmů Evropské unie. "Kdybych chtěl udělat dotační podvod, nebylo nic jednoduššího než zřídit offshoreovou firmu někde na Kypru. Tam by ji nikdo nedohledal," podotkl Babiš. Za lež označil například tvrzení, že Čapí hnízdo je jeho soukromá chalupa.

"Já v tom žádnou trestní kauzu nevidím. Vidím tam úplně jinou věc. Vidím volby," pokračoval Babiš. Podle něho jde o to, jestli bude po volbách ve vládě a jestli se po volbách udrží při životě "neskutečná korupční hydra", kterou tvoří kasta některých politiků. Babiš soudí, že případ ho má zlikvidovat v politice.

O zbavení imunity, jak uvedl, požádal Babiš Sněmovnu v závěru projevu. Řekl, že chce, aby "pravda vyšla najevo".

Faltýnek neřekl poslancům, jak by měli hlasovat o jeho vydání

Faltýnek řekl dnes ve Sněmovně, že nebude poslancům doporučovat, jak mají hlasovat o jeho vydání k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo. Uvedl, že sám bude hlasovat pro své vydání.

"Vydání se nebojíme. My jsme nic špatného neudělali a pravda nakonec stejně vyjde najevo," prohlásil Faltýnek. Policejní žádost stejně jako předseda hnutí Andrej Babiš, kterého chce policie rovněž stíhat, však Faltýnek zpochybňoval. Babiš před ním v projevu požádal Sněmovnu o "zbavení imunity" se zdůvodněním, aby pravda vyšla najevo.

Po prostudování žádosti a po konzultaci s kolegy celé hnutí ANO dospělo k závěru, že čelí bezprecedentnímu pokusu o nedemokratické ovlivnění voleb za pomoci policejních orgánů, tvrdí Faltýnek. "Celá žádost o naše vydání je plná věcných chyb, nepřesností, nepodložených fabulací a - omlouvám se za ten výraz - úplných nesmyslů," tvrdí Faltýnek.

Policie podle něho před Poslaneckou sněmovnou záměrně zatajuje důkazy. "Důkazy, které tu pohádku o Čapím hnízdě bourají," řekl Faltýnek.

Poukázal také na to, že policejní žádost byla doručena do dolní komory několik týdnů před sněmovními volbami, načasování podle něho není náhodné. Má podle Faltýnka poškodit obraz hnutí ANO, které průzkumy staví do role jasného favorita voleb.

ODS: ANO chce Čapí hnízdo využít v kampani, být v roli oběti

Hnutí ANO chce kauzu Čapí hnízdo využít ve volební kampani, aby se stavělo do role oběti a zakrylo neúspěchy svých ministrů. Na tiskové konferenci před dnešním jednáním Sněmovny to uvedli představitelé ODS.

"Vidíme, že oba poslanci se drží mandátu a imunity zuby nehty. Myslím, že oni takto rozhodli o tom, že kauza Čapí hnízdo bude součástí volební kampaně, a já myslím, že vědomě a plánovaně. Že se stylizují do role oběti a nemluví o ničem jiném. Nemusí tak obhajovat chabé výsledky svých ministrů a mohou skrývat programovou prázdnotu," řekl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.