Praha - Další schůzka na úrovni předsedů stran by mohla po víkendu posunout vyjednávání o vládě. Premiér v demisi a předseda ANO Andrej Babiš by měl se svým protějškem Janem Hamáčkem (ČSSD) a zřejmě i předsedou komunistů Vojtěchem Filipem hovořit o koaliční smlouvě. Schůzka se původně měla konat v pátek, Babiš však navrhl její přesun na pondělí. Čas i formát se budou teprve domlouvat, sdělil ČTK mluvčí ČSSD Petr Vurbs. Na dokončení programového prohlášení možného kabinetu, jehož vznik bude muset ještě potvrdit vnitrostranické referendum mezi členy ČSSD, během tohoto týdne pracují místopředsedové ANO Richard Brabec a ČSSD Jiří Zimola.

Babiš, Hamáček a Filip se naposledy setkali před týdnem v Poslanecké sněmovně. Výsledky jednání nekomentovali, Hamáček pouze uvedl, že rozhovory budou pokračovat v tomto týdnu. O víkendu postup v jednáních probírali sociální demokraté při zasedání ústředního výkonného výboru v Hradci Králové, v úterý se tématem zabýval také republikový výbor ANO.

Oba stranické orgány jednání podpořily, i když hlavně v případě ČSSD byly postoje rozporuplné. Krátce před zasedáním ústředního výboru se proti vládní dohodě s ANO postavili senátoři sociálních demokratů, kritičtí jsou k možné koalici s Babišem i někteří další členové strany včetně poslanců. Výbor pak potvrdil, že o osudu případné koaliční dohody by měli rozhodnout všichni členové ČSSD v tajném hlasování. Jejich rozhodnutí bude platit, pokud se referenda zúčastní alespoň čtvrtina straníků.

Otázku pro referendum by mohlo příští pátek určit předsednictvo ČSSD, pokud se koaliční jednání do té doby dostanou dost daleko. Podle Zimoly by místní organizace sociální demokracie měly dostat na hlasování zhruba dva týdny, definitivní verdikt by tak mohl padnout asi na přelomu května a června.

Sociální demokraté minulý týden předložili ANO svou představu o pojistkách, které by měly v koalici zajistit rovnocenné partnerství. Do koaliční smlouvy s ANO chtěla ČSSD začlenit podmínku, že po demisi všech pěti ministrů sociální demokracie by musel do týdne rezignovat také premiér se zbytkem vlády.

ČSSD také požaduje, aby člen kabinetu v případě prvoinstančního odsouzení rezignoval. Babiš, který čelí trestnímu stíhání kvůli případu Čapího hnízda, však tento požadavek odmítl. Sociální demokraté žádají i odstranění poslanců hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) z řídících funkcí ve Sněmovně s cílem otupit spolupráci ANO a SPD při klíčových hlasováních. Postoj ANO ke všem požadavkům je rezervovaný či rovnou odmítavý. Republikový výbor ANO je vzal na vědomí.

Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek v úterý řekl, že z programových bodů zůstává jediným sporným bodem otázka takzvané karenční doby, tedy neproplácených prvních tří dnů nemoci. ČSSD dostala od ANO nabídku, aby vedla pět ministerstev včetně ministerstva vnitra. Sociálním demokratům by měla připadnout i ministerstva práce a sociálních věcí, zemědělství, kultury a zahraničních věcí.