Praha - Další schůzka předsedů ANO a ČSSD Andreje Babiše a Jana Hamáčka by dnes mohla posunout vyjednávání o vládě. Diskutovat by měli zejména o koaliční smlouvě, kam chce sociální demokracie prosadit několik pojistek, které ANO odmítá. K jednání se podobně jako koncem dubna připojí také předseda KSČM Vojtěch Filip. Komunisté by podle dosavadních plánů měli případný menšinový kabinet ANO a ČSSD tolerovat.

Hamáček minulý týden řekl, že pokud dnes nenastane nějaký zásadní problém, ČSSD by mohla v pátek vyhlásit vnitrostranické referendum. V něm by členové definitivně rozhodli, zda má strana do koalice s ANO vstoupit, nebo ne.

Živé video po jednání Babiše a Hamáčka, které by mělo začít v 15:30

Minulý týden finišovaly práce na programovém prohlášení, v něm podle vyjádření politiků zásadní problém není. Do koaliční smlouvy ale chce ČSSD prosadit například ustanovení, aby premiér po demisi všech ministrů sociální demokracie musel také skončit. Opustit kabinet by měl podle představ ČSSD i prvoinstančně odsouzený politik. ANO podmínky směřující na Babiše, který je trestně stíhán v kauze kolem padesátimilionové dotace EU na stavbu farmy Čapí hnízdo, odmítá.