Praha - Zástupci zaměstnavatelů, odborů a vlády se dnes nedomluvili na parametrech proplácení prvních tří dnů nemoci a budou v jednáních pokračovat. Zaměstnavatelé zásadně nesouhlasí s návrhem sociální demokracie, aby zaměstnanci dostávali v prvních třech dnech nemoci 60 procent denního výdělku. Varianta podporovaná ministerstvem práce a sociálních věcí počítá s 30procentní nemocenskou, třetí varianta navrhuje 60procentní nemocenskou současně se zavedením vyšších odvodů pro zaměstnance.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák po mimořádném zasedání zúžené tripartity novinářům řekl, že návrhy druhé a třetí varianty dnes účastníci jednání dostali na stůl, nemohli je proto prostudovat. Na vyjádření si zaměstnavatelé nechali čas do čtvrtka. Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO) preferuje variantu, ve které by nemocní dostali 30 procent denního průměrného výdělku a zaměstnavatelé by propláceli 1. až 11. den stonání.

Exministryně školství Kateřina Valachová, která na jednání zastupovala ČSSD, trvá na 60procententní nemocenské, stejný názor mají podle ní i komunisté. "Je to absolutně jasná podmínka pro vládu ze strany ČSSD. A dnes jsem měla možnost slyšet, že i ze strany KSČM. Navíc jsou na naší straně i všichni zástupci zaměstnanců," uvedla s odkazem na jednání ANO o menšinovém kabinetu s ČSSD, který by podporovali komunisté. Později se na twitteru stejně vyjádřil předseda ČSSD Jan Hamáček. "Pro ČSSD to je nepřekročitelná podmínka, 30 procent je prostě málo!!!," napsal.

ANO navrhlo, aby zaměstnavatelé platili stejně jako dosud nemocenskou po deset dní, termín ale posunulo od 1. do 11. dne nemoci, nyní platba od zaměstnavatele začíná 4. den nemoci a v 15. dnu povinnost přebírají zdravotní pojišťovny.

Zaměstnavatelé na zachování karenční doby trvají. Pokud by byla prolomena, požaduje konfederace zaměstnavatelů, aby byla zaměstnancům znovu zavedena sazba 1,1 procenta na nemocenské pojištění. Chce rovněž sazbu 25 procent v prvních třech dnech, jak tomu bylo u nemocenského pojištění v roce 2004. Ke kompenzaci náhrady mzdy po dobu trvání prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti žádá snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění zaměstnavatelům o 0,2 procentního bodu.

Podle místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny Hany Aulické Jírovcové KSČM nejsou zaměstnavatelé ochotni přijmout žádný argument ani kompromis. "Právě oni mají z nastaveného systému největší prospěch v podobě velice výhodných kompenzací, které v celku dosahují několik miliard ročně," uvedla v tiskové zprávě. Variantní návrhy k předloze ČSSD podle ní vycházejí z principu, aby se vlk nažral a koza, tedy zaměstnavatelé, zůstala celá.

Poslanci ČSSD předložili návrh, který počítá s tím, že zaměstnanci by dostávali i v prvních třech dnech 60 procent platu. V souvislosti s tím, že náklady by nesl zaměstnavatel, navrhuje ČSSD zároveň snížení nemocenských odvodů zaměstnavatelům i osobám samostatně výdělečně činným o 0,2 procentního bodu.

Karenční dobu zavedla v úsporném balíčku vláda Mirka Topolánka (ODS). Ústavní soud ji k pololetí 2008 zrušil, kabinet neproplácení prosadil znovu, ale snížil odvody firmám. Ústavní soudci poté úpravu nechali v platnosti.