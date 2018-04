Praha - Schůzkou na úrovni předsedů by dnes měla pokračovat jednání o vládě mezi ANO a ČSSD. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) i šéf ČSSD Jan Hamáček chyběli na středeční schůzce, kde jejich místopředsedové diskutovali o možném programovém prohlášení a koaliční smlouvě. Sociální demokraté také předložili ANO svou představu pojistek, které by měly zajistit rovnocenné partnerství.

Babiš se po obnovení jednání o vládě neúčastnil schůzky kvůli výjezdu vlády v demisi do Moravskoslezského kraje. Na jednání nakonec nedorazil oproti původním předpokladům ani Hamáček. Podle jeho statutárního zástupce Jiřího Zimoly se tak schůzka místopředsedů soustředila především na to, jak urovnat co nejvíc záležitostí před jednáním předsedů.

Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek novinářům řekl, že schůzka Babiše s Hamáčkem by se měla uskutečnit dnes večer. Do konce týdne by se mělo konat i trojstranné jednání s komunisty, kteří mají kabinet tolerovat. Pokud to bude nutné, mohl by se do konce týdne sejít výbor či předsednictvo ANO, poslanecký klub pravděpodobně v příštím týdnu.