Nyon (Švýcarsko) - Česká fotbalová reprezentace do 21 let se v bojích o postup na mistrovství Evropy v roce 2019 utká s Chorvatskem, Řeckem, Moldavskem, Běloruskem a San Marinem. Šampionát, který bude hostit Itálie, je současně kvalifikací na olympijské hry v Tokiu 2020.

Do kvalifikace startující v březnu se zapojí rekordních 54 zemí, které los rozdělil do devíti skupin. Přímý postup na šampionát si zajistí vítězové. Čtyři nejlepší celky z druhých míst, jimž se nebudou započítávat výsledky s posledním týmem tabulky, čeká baráž o dvě zbývající místa.

Český tým, který se připravuje na letní Euro v Polsku, byl v prvním losovacím koši a vyhnul se tak soupeřům jako je Německo, Anglie nebo Francie. S Moldavskem si výběr trenéra Vítězslava Lavičky zahrál v předchozí kvalifikaci a zaznamenal výhry 4:1 a 3:1.

Los kvalifikace ME fotbalistů do 21 let pro rok 2019:

Skupina 1: Česká republika, Chorvatsko, Řecko, Moldavsko, Bělorusko, San Marino

Skupina 2: Španělsko, Slovensko, Island, Albánie, Estonsko, Sev. Irsko

Skupina 3: Dánsko, Polsko, Finsko, Gruzie, Litva, Faerské ostrovy

Skupina 4: Anglie, Nizozemsko, Ukrajina, Skotsko, Lotyšsko, Andorra

Skupina 5: Německo, Izrael, Norsko, Irsko, Ázerbájdžán, Kosovo

Skupina 6: Švédsko, Belgie, Turecko, Maďarsko, Kypr, Malta

Skupina 7: Srbsko, Rakousko, Rusko, Makedonie, Arménie, Gibraltar

Skupina 8: Portugalsko, Švýcarsko, Rumunsko, Wales, Bosna a Hercegovina, Lichtenštejnsko

Skupina 9: Francie, Slovinsko, Černá Hora, Bulharsko, Kazachstán, Lucembursko.

Vítězové skupin postupují přímo, čtyři nejlepší z druhých míst budou hrát baráž. Itálie má jako hostitel účast jistou, San Marino jako spolupořadatel musí hrát kvalifikaci.