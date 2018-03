Praha - Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci mistrovství Evropy porazili 2:1 favorizované Chorvatsko a udrželi naději na postup na šampionát. O dnešní výhře domácích v Karviné rozhodli David Lischka s Filipem Haškem, za hosty vyrovnal Duje Čaleta-Car.

Čeští mladíci soupeře hned v úvodu utkání zaskočili a ve 13. minutě se ujali vedení. Po rohovém kopu Knejzlíka se o to hlavou postaral Lischka. Jablonecký stoper, který nastoupil za jednadvacítku teprve podruhé a poprvé v soutěžním utkání, si připsal první gól v reprezentaci.

Chorvaty inkasovaná branka probudila a v 27. minutě musel po technické střele Haliloviče vytáhnout skvělý zákrok Staněk. Deset minut nato šel po Lischkově chybě na českého gólmana sám opět Halilovič, ale nedokázal ani trefit branku. Češi zahrozili až v závěru poločasu, kdy brankáři Posavecovi nadělala problémy Wiesnerova střela.

Druhá půle sice začala Mackovým průnikem do chorvatského vápna, ale větší nebezpečí zahrozilo na druhé straně. Brekalo v dobré pozici trefil jen jednoho z obránců a Balič s Halilovičem vzápětí stříleli těsně vedle. Chorvaté se vyrovnání nakonec dočkali po hodině hry, kdy se po rohovém kopu prosadil Čaleta-Car.

Nerozhodný výsledek však vydržel jen osm minut, poté si domácí vzali vedení zpět. Trubač po povedené individuální akci předložil míč Haškovi, který se před odkrytou brankou nemýlil. Českobudějovický útočník ozdobil první zápas v reprezentaci do 21 let gólem.

Hosté pak sice český tým přitlačili, ale nevytěžili z toho žádnou výraznou šanci a poprvé v kvalifikaci prohráli. Výběr trenéra Vítězslava Lavičky naopak napravil podzimní debakl 1:5 z Varaždínu, ale také snížil ztrátu na postupové pozice a může pomýšlet i na přímý postup z prvního místa.

Od Chorvatů na druhé příčce, která může vynést účast v baráži, dělí české mladíky tři body. Na první a dosud neporažené Řecko, kde se jednadvacítka představí v úterý, ztrácí šest bodů. Češi navíc odehráli o zápas méně než oba favorité skupiny.

Hlasy po utkání:

Vítězslav Lavička (trenér ČR): "Máme radost. Moc dobře jsme věděli, jak důležitý to je zápas, co za tým proti nám stojí. Chtěli jsme postavit naši hru na týmové práci a velkém odhodlání a to se podařilo. Celkem se nám povedl vstup do utkání, co se týče aktivity. Šli jsme do vedení z vydařené standardní situace. Pak soupeř převzal aktivitu v zápase. Druhý poločas začal podobně, jako první končil, a ze standardní situace jsme inkasovali gól. Ale v ten moment se mi líbila reakce kluků, že to nezabalili, nechtěli hrát jen na remízu a šli za vítězstvím. Z týmového výkonu pak vyskočily i dobré individuální výkony. Korunovala to ta vítězná branka. Měli jsme i problémy a kus štěstí při některých akcích soupeře, ale přestáli jsme to. Dneska to je velká euforie, povedl se kus poctivé práce, ale krotíme to, protože jsme si vědomi, že Řecko hraje velmi dobře. Tam nás čeká další náročný zápas. Měli jsme tam Martina Svědíka na přípravě proti San Marinu, v sobotu se sejdeme a řekneme si poznatky."

Daniel Trubač (záložník ČR): "Šli jsme si za tím, od prvního do posledního hráče jsme si za tím šli. Udělali jsme krůček, abychom postoupili. Je těžké se na Chorvaty připravit, mají tam hráče z kvalitních lig, ale už jsme s nimi hráli a od toho se odvíjela ta kvalitní příprava. Dneska jsem vycházeli z lepší defenzivy než v prvním zápase a důležité bylo, že jsme neinkasovali první gól jako v Chorvatsku. Když jsme ho dali, spadla z nás tíha. U té rozhodující akce jsem přemýšlel do poslední chvilky, jak to udělat. Naštěstí si Hašan (Hašek) nabíhal, tak jsem to jen posunul a spadlo to tam."

ČR - Chorvatsko 2:1 (1:0)

Branky: 13. Lischka, 71. Hašek - 63. Čaleta-Car. Rozhodčí: Boucaut - Conotte, Godelaine (všichni Belg.). ŽK: Knejzlík, Macek - Majer. Diváci: 2248.

ČR: Staněk - Wiesner, Král, Lischka, Knejzlík - Trubač (78. Ladra), Hašek, Kulhánek, Sáček, Macek (90.+1 Bačo) - Pulkrab (70. Zajíc). Trenér: Lavička.

Chorvatsko: Posavec - Karačič, Šimič, Čaleta-Car, Sosa - Halilovič, Moro, Balič, Brekalo - Čorič (62. Majer), Vlašič (82. Fiolič). Trenér: Gracan.

1. Řecko 6 5 1 0 19:2 16 2. Chorvatsko 6 4 1 1 17:5 13 3. ČR 5 3 1 1 10:9 10 4. Bělorusko 5 2 1 2 6:6 7 5. Moldavsko 6 1 0 5 5:16 3 6. San Marino 6 0 0 6 1:20 0