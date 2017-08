Praha - Fotbalová reprezentace do 21 let vstupuje do nového kvalifikačního cyklu s omlazeným kádrem a také s novým manažerem, jímž se stal bývalý reprezentant Libor Sionko. Někdejší hráč Ostravy či Sparty převzal povinnosti od Jaromíra Šeterleho, který se bude soustředit na A-tým. Společně s trenérem Vítězslavem Lavičkou se pokusí vybudovat tým, který se bude snažit uspět na mistrovství Evropy 2019 a vybojovat účast na olympijských hrách v Tokiu.

"Na startu nového cyklu je třeba hodně práce a už by se to těžko kombinovalo s A-týmem, jako tomu bylo v rozjeté kvalifikaci," řekl Šeterle na tiskové konferenci. "S Liborem jsme jednali už od začátku roku. V dubnu už jsme to ladili, byl s námi i na mistrovství Evropy a od 1. srpna začal pracovat," dodal.

"Nikdy jsem nechtěl být trenérem, pošilhával jsem spíše po něčem podobném. Taková pozice mě může naplňovat. Pracuji ve výborném kolektivu. Přál bych si dostat tým na olympijské hry. Cesta je dlouhá, ale máme nadějné mladíky," prohlásil Sionko.

Trenér Lavička musel omladit kádr, protože na příštím šampionátu mohou startovat jen hráči ročníku 1996 a mladší. V první nominaci je pouze sedm hráčů, kteří už za jednadvacítku nastoupili a dokonce jen dva z nich byli v červnu na mistrovství Evropy - Václav Černý a Michal Sáček. Byl by tam i Aleš Matějů, toho však vyřadilo zranění.

Jinak se tým obměnil. Šanci dostal i brankář devatenáctky Martin Jedlička, který je o dva roky mladší. Ostatní hráči z devatenáctky, která vybojovala semifinále ME, si zatím musí počkat.

Jedenáct z nominovaných hráčů pravidelně nastupuje v první lize včetně tří útočníků Ondřeje Mihálika, Matěje Pulkraba a Tomáše Zajíce. Už 63 ligových startů má jeden z očekávaných lídrů Ladislav Takács z Mladé Boleslavi, který se zapojuje již do třetího cyklu. Poprvé reprezentoval už v roce 2014, ale zatím se výrazněji neprosadil.

"Věřím, že vybraní hráči mají svou kvalitu. I v minulém cyklu se kádr skládal postupně. Teď je na nás, abychom ze šikovných kluků poskládali tým, který splní náš cíl v podobě postupu na mistrovství Evropy," uvedl Lavička, kterému se mírně změnil realizační tým. Vypadl z něj asistent Martin Svědík a Václava Jílka s Josefem Pešicem bude doplňovat kouč dvacítky Karel Krejčí.

Češi se v kvalifikaci o ME utkají s Chorvatskem, San Marinem, Moldavskem, Řeckem a Běloruskem, proti kterému začnou 5. září v Jablonci. Ještě předtím je čeká 31. srpna přípravný duel s Tureckem. Na šampionát v Itálii a San Marinu postoupí devět vítězů skupin. Čtyři nejlepší celky na druhých místech jdou do baráže o zbylá dvě účastnická místa.