Plzeň - Jednoznačným cílem fotbalistů Plzně pro jarní část ligové sezony je zisk třetího titulu za sebou. Jiné umístění by bylo po vydařeném podzimu pro klubového majitele Tomáše Paclíka spíše zklamáním. Zároveň si ale uvědomuje, že by v českých podmínkách šlo pro regionální klub o mimořádný úspěch.

"Naším jediným cílem je obhájit titul. Uvědomujeme si, že šance na třetí titul v řadě je něco výjimečného, protože regionální tým typu Plzně nemusí být vždy první, ale v této sezoně ode mě neuslyšíte, že bych se spokojil s třetím místem," řekl Paclík na dnešní tiskové konferenci.

Plzeň je po podzimu na prvním místě s jednobodovým náskokem před druhou Slavií a čtyřbodovým před Spartou. Navíc má k dobru odložený zápas s Bohemians Praha 1905. V minulých sezonách dokázala Viktoria vždy vedoucí příčku po podzimu udržet a nikoho na první místo během jara nepustit. "Mně by ani nevadilo, když budeme chvilku druzí, ale hlavně ať jsme první na konci," usmíval se generální manažer Adolf Šádek.

"Nenazval bych to, že jsme blízko titulu, máme jen dobrou výchozí pozici do druhé půlky. Víme, o co jde, a snažíme se, aby třetí titul v Plzni zůstal. Děláme pro to maximum," doplnil trenér Roman Pivarník.

Titul může být o to důležitější, že by mohl znamenat přímou účast v Lize mistrů, pokud vítězové Ligy mistrů a Evropské ligy budou mít postup zajištěný přes své domácí soutěže.

"Víme, že to může znamenat přímý postup, ale to neovlivníme. My chceme titul a co to bude znamenat pak, to uvidíme, až se tak stane," řekl Pivarník. "Na tohle teď nikdo v české lize nemyslí. My tedy rozhodně ne, protože faktorů je tam ještě hodně. Záleží hlavně na tom, jak se bude vyvíjet Evropská liga," doplnil Paclík.

Plzeň přes zimu posílila obranu i zálohu na posty, kde postrádala alternativy. Přivedla stopera Tomáše Hájka a levého beka Erika Janžu, do zálohy pak zkušeného rakouského reprezentanta Andrease Ivanschitze z hostování si stáhla Martina Chriena. "Všechny posily mají fotbalovou kvalitu a jsou silní i osobnostně. Kabina je vzala, což je důležité. Otázkou je, kteří z nich se okamžitě prosadí do sestavy," řekl Pivarník.

Největší očekávání jsou od Ivanschitze, který prošel řeckou, německou i španělskou ligou a dělal i kapitána rakouské reprezentace. "Andy má za sebou velké věci, přichází s dobrým renomé, ale teď musí svou kvalitu prokázat i v české lize. Je to naprostý profesionál a věřím, že může být rozdílovým hráčem. Ale se soudy ještě počkejme," prohlásil Šádek.

Pivarník chce i na jaře vsázet na hráče, kteří tým táhli na podzim. "Mužstvo je stabilizované, z toho budeme do jara vycházet. V sestavě jsou dva tři otazníky, kde jsou posty vyrovnané, a bude to na intuici i soupeři, pro koho se rozhodneme," řekl plzeňský kouč.

Jedním z otazníků je i post v útoku, kde jsou Michael Krmenčík, Tomáš Poznar a Marek Bakoš. Krmečík táhl tým na podzim, ale v přípravě se mu střelecky nedařilo, zatímco Poznar byl s pěti góly nejlepším střelcem přípravy.

Tým naopak opustil nejlepší střelec týmu z minulé sezony Michal Ďuriš, který přestoupil do Orenburgu. "Jsem rád, že jsme vyřešili problém, kdy jsme na jeden post měli čtyři hráče, což bylo nekomfortní. Takže jsme ani nepřemýšleli, že bychom za Ďuriše přivedli někoho dalšího," dodal Šádek.