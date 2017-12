Chvaletice (Pardubicko) - V hnědouhelné elektrárně Chvaletice v úterý hořelo, po požáru je odstaven jeden z čtyř bloků. Nikdo nebyl zraněn, oprava potrvá týdny. Škody jdou zatím do milionů korun. ČTK to dnes řekl generální ředitel elektrárny Luboš Pavlas.

"Až to zchladne, což bude trvat několik dnů, musíme udělat ohledání, a zjistíme, zdali je nějaký problém. Pokud se to bude muset otevřít a rozdělat, bude to na několik týdnů, pokud to bude menší oprava, tak kratší dobu," uvedl Pavlas.

Škodu odhadl na několik milionů při krátké odstávce, až desítky milionů při opravě celé turbíny. Jen zchladnutí turbíny trvá týden.

Podle Pavlase začalo hořet v kabelovém kanálu a v důsledku ztráty napětí byl nestandardně odstaven blok. To mohlo poškodit zařízení elektrárny. Celková výše škody bude známa až po skončení vyšetřování a zjištění rozsahu poškození.

Vloni rozsáhlý požár v elektrárně poškodil dopravník uhlí a věž. Vypukl 30. srpna ve věži, kam vedl 200 metrů dlouhý dopravníkový pás s uhlím, konstrukce věže následně spadla. Nehoda se stala mimo výrobní bloky elektrárny. Likvidace trosek a příprava náhradní provizorní dopravy paliva trvala zhruba šest týdnů. Po tuto dobu byla elektrárna zcela mimo provoz, neboť zároveň byly kvůli dlouhodobé modernizaci odstavené bloky 3 a 4.

Následky loňského požáru již elektrárna odstranila. Policie kvůli němu letos obvinila dva zaměstnance externí firmy, která v areálu pracovala, z obecného ohrožení z nedbalosti. Škoda, kterou oheň způsobil, byla vyčíslena na 139 milionů korun.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 MW, minoritně vyrábí také teplo pro Trnávku a Chvaletice. V roce 2013 elektrárnu koupila od společnosti ČEZ za 4,12 miliardy korun těžařská společnost Severní energetická. Vlastní ji podnikatelé Pavel Tykač a Jan Dienstl.